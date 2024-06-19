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想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

編譯周靜芝 / 即時報導
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)

一項針對2.5萬多名婦女進行長達25年追蹤調查的新研究顯示，嚴格遵循地中海飲食習慣的婦女比未這樣做的要長壽得多。

有線電視新聞網（CNN）報導，心臟病專家、哈佛醫學院教授薩米雅·莫拉（Samia Mora）指出，對於希望長壽的女性來說，他們的研究顯示，奉行地中海飲食模式，可在超過25年的時間裡降低約四分之一與癌症、心血管相關的死亡風險，而這兩種疾病是導致死亡的主要原因。

地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。除了橄欖油以外，很少選擇奶油等脂肪，且應避免食用糖與精製食品。

此外，盡量少吃紅肉，只用它來增添菜餚的風味。地中海飲食鼓勵人們食用有益健康、富含omega-3脂肪酸的魚類，而雞蛋、奶製品與家禽的食用量也要比傳統的西方飲食少得多。

日前發表在「美國醫學會雜誌網路開放」（JAMA Network Open）的這項新研究中，研究人員訪查了2萬5315名參加「婦女健康研究」（Women’s Health Study）者的飲食情況，並收集她們於1993至1996年間的血液與其他生物標記；這些婦女在2018至2023年間再度接受了檢測

研究發現，嚴格遵循地中海飲食不僅讓早死風險降低23%，還能將死於癌症的風險降低17%，死於心血管疾病的風險降低20%。

生活型態醫學專家大衛·卡茲（David Katz）表示，在這項研究中，對地中海飲食的堅持程度代表了飲食的品質。他說，那些最嚴格遵守這項飲食習慣的人，吃更多的豆類、蔬菜、水果，更少的肉類與加工肉品。

未參與該研究的卡茲指出，雖然這屬於觀察性研究，無法證實直接的因果關係，但此一發現與其他許多關於地中海飲食的研究結果完全一致。

癌症 心臟病 檢測

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