我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財政部將修法 防企業及富人靠資產貶值避稅

熱浪來襲 中西部、華府逾90度高溫將持續1周

歌手麥莉有個怪習慣：穿高跟鞋健身

編譯周靜芝 / 即時報導
歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）。路透
歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）。路透

歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）多年來已清楚表明，她是標準的健身狂；但31歲的她近日透露，她在健身時都會穿上一雙有趣的鞋。

女性生活網站Woman’s Health報導，麥莉在W雜誌最新一期的封面故事中表示，她奉行的原則和所有運動員一樣：「想要甚麼表現就怎麼練習」（Practice how you perform）；這就是她穿著高跟鞋健身的原因。 她說，在健身房鍛鍊很辛苦，但她穿的是雙Gucci象牙色後鏤空高跟鞋，它們讓她想起瑪麗蓮夢露。

麥莉說，她多數時間都穿著高跟鞋健身，她對如何將健身空間變得更女性化頗有興趣，「因為很多器材都很難看」。

麥莉說，穿著高跟鞋健身不僅是為了登台做準備，也有助於她進入表演狀態。 她說，自己具有一種自戀、完全自我實現的人格，作為表演者，她可以充分利用這樣的人格；但在生活中，還有一個層面是非常個人、不可侵犯與隱密的。

但是穿高跟鞋健身沒問題嗎？當然，足科醫生不建議一般人效法。加州Sol Foot & Ankle Centers足科醫生格雷夫斯（Richard H. Graves）指出，這是不健康的，關節不在正常的位置，肌肉與肌腱會被拉伸得更嚴重，動作起來更吃力。

這不僅讓雙腳疼痛，還會增加受傷的風險。格雷夫斯說，穿高跟鞋健身會增加腳掌與腳趾受傷的風險，像是應力性骨折、蹠骨痛（一種影響腳掌的疼痛症狀）、錘狀趾與足部神經擠壓等問題。

此外，還會增加與踝關節穩定有關的受傷機率，例如扭傷、肌腱損傷等。蘇珊艾倫紀念醫院（Susan B. Allen Memorial Hospital）足踝外科醫生薩伊德（Asim Sayed）說，事實上，穿著高跟鞋健身會大大增加在各方面受傷的風險。

伊利諾伊州足科醫生洛克伍德（Melissa Lockwood）表示，穿高跟鞋健身甚至會帶來一些長期性的問題；不過，她說，像麥莉這樣經常穿著高跟鞋表演和跳舞的人，穿著它排練是完全合適的，可以確保在舞台上不致受傷。

至於非表演者，足科醫生建議，最好堅持穿上運動鞋。洛克伍德說，一般人健身時應穿上有支撐力、結構好的鞋，讓整個腳底保持平衡。

關節 加州 伊州

上一則

淡化黑斑滋潤保養 維他命C精華液4萬人愛

下一則

全國平均房價5年漲幅達54% 部分州政府對地稅設限

延伸閱讀

傑仕堡案 新壽前董座吳東進1億元交保

傑仕堡案 新壽前董座吳東進1億元交保
鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球

鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球
金牌女子滑冰手破產 一度身無分文 靠OnlyFans翻身

金牌女子滑冰手破產 一度身無分文 靠OnlyFans翻身
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

2024-06-11 09:48
圖取自 Kampus Production on pexels

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

2024-06-11 10:29
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-06-10 10:28
現代（Hyundai） Genesis。路透

這5種車款 貶值率驚人

2024-06-12 10:38
德州新婚夫妻Shane和Bailey到聖露西亞度蜜月，但Shane的行李不見了，他只好向飯店員工借制服穿。(翻攝 Bailey Hasty TikTok @baileyrecordjehl )

德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

2024-06-12 22:34
夏威夷檀香山。Image by Michelle Raponi from Pixabay

全球最安全的旅遊城市 就在這裡

2024-06-13 12:28

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援
七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債
李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」
海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶