惡夢連連 有可能是自體免疫系統疾病的前兆

Photo by Anthony Tran on Unsplash

有線電視新聞網（CNN）報導，日前發表在電子臨床醫學（eClinicalMedicine）雜誌的一項新研究顯示，惡夢以及清醒時出現類似夢境幻覺的白日夢，可能是紅斑性狼瘡與類風濕性關節 炎等自體免疫系統疾病的前兆。

該研究主要作者、英國劍橋大學研究員史隆（Melanie Sloan）表示，這種不尋常的症狀可能是一種信號，預示某種已有的病症可能將急劇惡化或發作，需要接受治療。

史隆指出，像紅斑性狼瘡這類疾病尤其如此，眾所周知這種病會影響包括大腦在內的多重器官，但在其他風濕病中也發現相同症狀模式，如類風濕性關節炎、乾燥症候群（又稱薛格連氏症候群）和硬皮症。

紅斑性狼瘡是一種慢性病，人體免疫系統在失控下會攻擊健康組織，引起身體任何部位的發炎與疼痛，包括血球、大腦、心臟、關節，以及肌肉、腎臟、肝臟與肺部。

史隆說，失智症前期所發生的認知問題，以及他們研究的許多其他神經精神症狀（NPS）會對人們的生活、工作、社交能力產生巨大影響，只能盡可能維持基本正常生活。她說，這些症狀通常看不見，目前醫學也無法檢測 ，但這不表示它們就不需要治療與幫助。

一位加拿大 患者表示，他的惡夢嚴重到令人恐怖的程度，有時甚至會持續到白天；最近幾年，他重複夢到有個連環殺手在追殺他，他的腿被抓住，即使是醒來後，也能感覺腿上彷彿有些東西。

另一位英國病人描述他的惡夢，是他無法呼吸、有人坐在他的胸口上。還有人分享了在夢中出現非常驚悚的暴力場景。

雖然這類領域的研究還不多，但2019年3月的一項研究顯示，發炎性關節炎與其他自體免疫、炎症疾病的患者也會做惡夢和出現其他REM睡眠行為障礙，像是俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓症。REM是快速動眼期（rapid eye movement）的簡稱，是人們做夢、處理白天發生的訊息與經驗、並將之儲存到記憶中的睡眠階段。

這項新研究調查了400名醫生與676名紅斑性狼瘡患者，並深度訪談50名臨床醫生與69名系統性自體免疫風濕疾病（包括紅斑性狼瘡）患者。