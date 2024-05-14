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哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

編譯周靜芝 / 即時報導
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

哈佛大學科學家一項新公布的研究顯示，每日攝取一匙橄欖油可降低因失智症所造成的死亡風險。

有線電視新聞網（CNN）報導，日前發表在「美國醫學會雜誌」（JAMA）網站的這項研究，針對超過9.2萬名成年人進行長達28年的觀察後發現，與那些從不或很少食用橄欖油的人相比，每天食用至少7克（半湯匙多）橄欖油，與失智症相關的死亡風險降低28%。

該研究是於2023年7月在「美國營養學會」（ASN）年會上提交的摘要，為早期研究的同行評審與最終版本。作者指出，這也是首次針對地中海飲食的主要成分是否與疾病死亡風險有關的研究。

哈佛大學營養學副研究員泰希爾（Anne-Julie Tessier）表示，他們的研究進一步鞏固了推薦使用橄欖油等植物油的膳食指南，並證明這些建議不僅增進心臟健康，還可能對大腦有益。她說，以橄欖油這類天然產品取代人造奶油與市售沙拉醬等脂肪是種安全的選擇，可降低失智症的致命風險。

調查對象在參與時的平均年齡為56歲，包括近6.06萬名在1990年至2018年間參加過「護士健康研究」的女性，以及近3.2萬名在同一時期參加過「健康專業人員追蹤研究」的男性；該兩項研究主題均為北美女性與男性罹患主要慢性病的風險因素。

用橄欖油代替每日攝取的5克（約1.2茶匙）人造奶油或沙拉醬，與失智症死亡機率降低8%至14%有關。研究發現，若用其他植物油或奶油來取代，效果並不明顯。

泰希爾指出，橄欖油對大腦健康的潛在益處可能是其抗氧化合物可穿透「血腦屏障」（blood-brain barrier），直接對大腦產生影響。她說，另一可能是橄欖油因有益於心血管健康，而間接有利於大腦健康。

哈佛大學

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