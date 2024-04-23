做這4件事 害你的房子貶值

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佛州 羅德岱堡房地產 公司多托利集團（ Dotoli Group ）創辦人多托利（Josh Dotoli）奉勸屋主不要做四件事，以免房子在一年內就貶值。

多托利創立的房屋銷售公司，業務量在全國前1%，因此，大家千萬不可小覷這位專家的看法。要賣房子，哪四件事不能做呢？

第一，太個人化。例如，浴室的主色調是你認為很前衛、很流行的粉紅色，客廳沙發後面的壁畫，是最流行的塗鴉。記住，你在賣房子，不是買房。

多托利說，「高度個人化的裝修或設計，像是獨特的油漆顏色、非傳統的式樣、太過小眾市場的特色，都會縮小房子對潛在買主的吸引力。很重要的一點是，要在個人風格和廣大的市場之間，取得平衡。」

第二，忽視外觀的吸引力。買主瞧見你房子的外觀，就會對整個房子留下不可磨滅的印象。因此，如果前院的庭園設計亂七八糟，屋角的發霉積水骯髒映入眼簾，人家自會想：屋內是否可能也這麼爛的角落？

第三，超乎你能力的「自己動手」整修。家庭裝修付費電視台HGTV教的好像很簡單，這不表示你自己實際動起手來，也能夠做得那麼漂亮。自己動手，確實是省錢又替房子增值的好辦法，但草草了事做成半調子、四不像，結果可不省錢，更不替房子增值。

多托利說，「自己動手是可省錢，但外行的裝修，反會降低房子的價值。工法不及格，抄捷徑走近路，往往會造成問題，事後反而更費事、費工、也費錢，才補救得過來。」

第四，節能改進未做好。幾乎每位現代買主都十分重視新屋子的能源費用是否很低，因此房子、設備是否節能、是否環保等特色，也是他們考慮的重點。就這點而言，屋主讓房子貶值的行動，倒不是這一年來做了甚麼，而是沒做什麼。