上網便捷費用低、房子又大 這5州最適遠距上班者居住
消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，到2025年，預計將有超過五分之一的美國勞工從事遠距工作，這股在家上班的趨勢顯然不會有任何改變；因此居住在適合遠距上班的地方，未來對遠距與混合工作者會變得更加重要。
據金融理財網站WalletHub的最新報告，在提供理想的遠距工作環境上，有些州比其他州更勝一籌，這份報告同時列出了最適合在家上班的州。
WalletHub從工作與生活環境兩個主要項目，對全美50個州與哥倫比亞特區進行評比。新澤西州被評為最適合在家辦公的州，這歸因於該州低廉的網路費用以及寬頻網路的普及。排名第二的猶他州，部分原因是其平均住宅面積傲視全國，讓在家工作者不致感到局促受限。
曾在2023年躍居榜首的德拉瓦州今年跌落至第三，儘管該州的網路費用仍相對偏低、寬頻普及率也高，但平均住宅面積在全美排名第五。
以下是WalletHub選出最適合遠距上班的5個州：
1. 新澤西州
總分：64.76
工作環境排名：2
生活環境排名：13
2. 猶他州
總分：64.47
工作環境排名：10
生活環境排名：1
3. 德拉瓦州
總分：64.25
工作環境排名：5
生活環境排名：4
4. 馬里蘭州
總分：63.59
工作環境排名：3
生活環境排名：10
5. 哥倫比亞特區
總分：62.87
工作環境排名：1
生活環境排名：51
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