上網便捷費用低、房子又大 這5州最適遠距上班者居住

Photo by Luke Peters on Unsplash

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，到2025年，預計將有超過五分之一的美國勞工從事遠距工作，這股在家上班的趨勢顯然不會有任何改變；因此居住在適合遠距上班的地方，未來對遠距與混合工作者會變得更加重要。

據金融理財網站WalletHub的最新報告，在提供理想的遠距工作環境上，有些州比其他州更勝一籌，這份報告同時列出了最適合在家上班的州。

WalletHub從工作與生活環境兩個主要項目，對全美50個州與哥倫比亞特區進行評比。新澤西州 被評為最適合在家辦公的州，這歸因於該州低廉的網路費用以及寬頻網路的普及。排名第二的猶他州 ，部分原因是其平均住宅面積傲視全國，讓在家工作者不致感到局促受限。

曾在2023年躍居榜首的德拉瓦州 今年跌落至第三，儘管該州的網路費用仍相對偏低、寬頻普及率也高，但平均住宅面積在全美排名第五。

以下是WalletHub選出最適合遠距上班的5個州：

1. 新澤西州

總分：64.76

工作環境排名：2

生活環境排名：13

2. 猶他州

總分：64.47

工作環境排名：10

生活環境排名：1

3. 德拉瓦州

總分：64.25

工作環境排名：5

生活環境排名：4

4. 馬里蘭州

總分：63.59

工作環境排名：3

生活環境排名：10

5. 哥倫比亞特區

總分：62.87

工作環境排名：1

生活環境排名：51