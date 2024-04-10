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洗碗機也需要清洗 專家建議用這個小幫手

編譯周靜芝 / 即時報導
Affresh洗碗機清潔劑（Affresh Dishwasher Cleaner）。圖取自Amazon.com
Affresh洗碗機清潔劑（Affresh Dishwasher Cleaner）。圖取自Amazon.com

多數人都沒想到洗碗機也需要清洗；或許有人認為洗碗盤時放入的清潔劑可以同時清洗洗碗機，其實並不盡然。雅虎新聞網站報導稱，雖然清潔劑足以對付碗盤上的番茄醬，但洗碗機內部長期累積的污垢卻是另一回事。

華府清潔公司Spekless Cleaning經理托娜（Karina Toner）表示，累積的碎屑與礦物質沈澱物會對洗碗機的性能與功效有極大影響，如果任由這些積垢存在，將來難保不出問題。她指出，由於美國85%地區的水屬礦物質含量較高的硬水，會降低熱水器、烘乾機等加熱零件的效能。

幸好清洗洗碗機，比洗碗還簡單。專業清潔人員艾維拉（Laura Avila）是 Affresh洗碗機清潔劑（Affresh Dishwasher Cleaner）的愛用者；她說，這款在亞馬遜網站售價9元的產品，是針對水垢與礦物質積垢而設計。使用時，只需將錠狀清潔劑放一顆在洗碗機的清潔劑槽內，依正常洗碗程序操作即可；或是也可在洗碗的同時，放一錠在洗碗機底部，也有同樣效果。艾維拉表示，它使用方便，能在洗碗機中迅速溶解；她還發現，除了清除積垢或殘餘物，還能使洗碗機潔淨閃亮、氣味清新。

艾維拉說，她特別喜歡Affresh的原因是，它似乎能讓洗碗機運行得更平順、更安靜；她向許多客戶推薦了Affresh，他們的反應都十分正面。艾維拉印象最深刻的是，有位客戶一直為餐具上有殘留物而苦惱，她建議試試Affresh後，他們驚喜地發現洗碗機變乾淨了，洗出來的碗盤也光潔如新。

至於該多久清潔一次洗碗機？艾維拉指出，她通常一個月使用一次Affresh，但可根據個人使用洗碗機的頻率，決定需要清潔的時間。

此外，洗碗機的最佳使用方法不僅是清潔。托娜表示，除了例行清洗，養成良好的習慣也很重要，例如在放入碗盤前先除去上面的食物殘渣、使用高品質的專用清潔劑，以及避免放入過多碗盤，都可以將洗碗機堵塞的風險降至最低。

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