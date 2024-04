洗碗機也需要清洗 專家建議用這個小幫手

Affresh洗碗機清潔劑(Affresh Dishwasher Cleaner)。圖取自Amazon.com

多數人都沒想到洗碗機也需要清洗;或許有人認為洗碗盤時放入的清潔劑可以同時清洗洗碗機,其實並不盡然。雅虎 新聞網站報導稱,雖然清潔劑足以對付碗盤上的番茄醬,但洗碗機內部長期累積的污垢卻是另一回事。

華府 清潔公司Spekless Cleaning經理托娜(Karina Toner)表示,累積的碎屑與礦物質沈澱物會對洗碗機的性能與功效有極大影響,如果任由這些積垢存在,將來難保不出問題。她指出,由於美國85%地區的水屬礦物質含量較高的硬水,會降低熱水器、烘乾機等加熱零件的效能。

幸好清洗洗碗機,比洗碗還簡單。專業清潔人員艾維拉(Laura Avila)是 Affresh洗碗機清潔劑(Affresh Dishwasher Cleaner)的愛用者;她說,這款在亞馬遜 網站售價9元的產品,是針對水垢與礦物質積垢而設計。使用時,只需將錠狀清潔劑放一顆在洗碗機的清潔劑槽內,依正常洗碗程序操作即可;或是也可在洗碗的同時,放一錠在洗碗機底部,也有同樣效果。艾維拉表示,它使用方便,能在洗碗機中迅速溶解;她還發現,除了清除積垢或殘餘物,還能使洗碗機潔淨閃亮、氣味清新。

艾維拉說,她特別喜歡Affresh的原因是,它似乎能讓洗碗機運行得更平順、更安靜;她向許多客戶推薦了Affresh,他們的反應都十分正面。艾維拉印象最深刻的是,有位客戶一直為餐具上有殘留物而苦惱,她建議試試Affresh後,他們驚喜地發現洗碗機變乾淨了,洗出來的碗盤也光潔如新。

至於該多久清潔一次洗碗機?艾維拉指出,她通常一個月使用一次Affresh,但可根據個人使用洗碗機的頻率,決定需要清潔的時間。

此外,洗碗機的最佳使用方法不僅是清潔。托娜表示,除了例行清洗,養成良好的習慣也很重要,例如在放入碗盤前先除去上面的食物殘渣、使用高品質的專用清潔劑,以及避免放入過多碗盤,都可以將洗碗機堵塞的風險降至最低。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.