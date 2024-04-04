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「房地產正毀掉紐約」 華埠上百租戶遊行抗議租金太貴

記者范航瑜／紐約即時報導
華埠和阿斯托利亞200多名租客在遊行中抗議租金太高，房地產正在毀掉紐約。(記者范航瑜／攝影)
華埠和阿斯托利亞200多名租客在遊行中抗議租金太高，房地產正在毀掉紐約。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠和阿斯托利亞(Astoria)的200多名租客，4日聯合公益維權人士威廉姆斯(Jumaane Williams)，封堵了紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York, REBNY)總部入口。他們舉著「房地產正在毀掉紐約」的標語，並高喊「租金太高了」。在這次行動中，威廉姆斯和12名租客被警方逮捕。

威廉姆斯表示：「我的被捕是為了所有因租金上漲而面臨驅逐的租客。」他呼籲州議會擺脫房地產大亨的壓力，通過租客保護提案。威廉姆斯因阻礙行人交通被捕，並將於4月下旬出庭。此前，他曾因參與住房和移民等問題多次被捕。

此次遊行從投資集團黑石集團(Blackstone)的總部出發，一路遊行至在房地產委員會大樓門口。組織者全民住房正義聯盟(Housing Justice For All)表示，此舉是為了反對紐約市大房地產企業和金融集團「沆瀣一氣」，不斷通過遊說等方式阻撓議會通過「正當驅逐」(Good Cause Eviction Bill)等保護租客的提案。

全民住房正義聯盟等團體不斷向州議會施壓，要求盡快通過陷入僵局的「正當驅逐」提案。「我們覺得我們正處於最後階段，」州長霍楚4日在採訪中表示。去年，霍楚試圖制定住房計畫但最終宣告失敗。她表示目前談判仍然具有不確定性。

唐人街住客協會租客代表王先生也參加了4日的遊行。王先生是一名中文家教老師，主要幫助低收入群體家長培養小孩進入特殊高中做準備。他在曼哈頓華埠居住了18年。「我住在租金穩定公寓，但房東為了提高租金，非法驅趕我，」王先生說。「破壞租金穩定的系統會導致更多人無家可歸，這樣下去不但家長會受到影響，孩子也不能好好讀書。」

然而此前曾有華人維權人士指出，「正當驅逐」應兼顧房東利益，尤其是面對如今頻發的「租霸」問題。也有華人小房東認為，租金穩定公寓的租金已經受到嚴格控制，左派不應再持續施壓。

租金 租客 房地產

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