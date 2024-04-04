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天氣轉暖…換季冬被收納有竅門 別亂曬太陽會壞掉

記者劉小川／台北即時報導
羽絨被收納前，不能水洗，也要注意不能用壓縮袋收納。圖／日比家族提供
羽絨被收納前，不能水洗，也要注意不能用壓縮袋收納。圖／日比家族提供

隨著氣溫逐漸回暖，家中的冬被也準備收納囉！但是在收納之前，要先做好清潔保養的步驟，確保被子能夠長久使用，而隨著被子的材質不同，收納與清潔的方式也不一樣。「日比家族」提醒，在清潔冬被前，要先注意水洗標示，是否能夠水洗、烘乾或是需要乾洗，且不同材質下，有些不能日曬，或是不能壓縮收納，都要千萬注意。

許多人最愛的羽絨被，特別需要除濕，但要特別注意的是，羽絨被不能使用壓縮袋，不然羽絨可能會斷裂，另外也不能水洗，不然羽絨容易壞掉，一般使用時，要放入被套中，若真的要清洗羽絨被，要送乾洗才行，且也不能烘乾，有可能因為高溫及烘乾機快速轉動而造成羽絨斷裂。另外羽絨被除濕，是可以曬太陽，但要避免直曬太陽，且須要加上被套，平均曬2～3小時即可。

另外CP值高的羊毛被，也是大家的最愛，羊毛被清洗時要注意，不能夠水洗，因為羊毛經水洗後會產生大量的收縮和氈合，導致羊毛的毛鱗片會相互卡死，應該要送乾洗。另外可以日曬，平均曬1～2小時，就能殺菌與除濕。

而科技纖維材質的冬被，清理上相對容易，只要先看清楚水標，部分是可以水洗，只有部分需要送乾洗，另外也能夠曬1～2小時太陽，方便收納。

至於高級的蠶絲被，最重要重點是不水洗與烘乾，以及不能曬太陽，蠶絲為天然的蛋白纖維，須避免陽光高溫曝曬，以免破壞蛋白纖維造造成蠶絲斷裂，除濕可以使用除濕機即可。

羊毛被收納前，不能水洗。圖／日比家族提供
羊毛被收納前，不能水洗。圖／日比家族提供

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