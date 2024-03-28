眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

示意圖。Image by Andrea Piacquadio from Pexels

普通人大約每秒三到五秒就會眨眼一次，且儘管我們因為眨眼而損失了高達10%的日常視覺輸入，但我們通常不會意識到我們眨眼了。

眨眼有幾個實際用途：它可以潤濕和清潔角膜(cornea)表面，並可以反射性地保護眼睛免受快速接近的物體的傷害；某些情況下，眨眼次數出現變化，甚至可能預示著健康問題；以下就是會導致眨眼發生變化的一些潛在原因，以及可能代表的健康狀況：

眨眼變緩慢或頻率下降

眨眼次數減少，可能是帕金森氏症(Parkinson's disease)的早期症狀之一；多巴胺(dopamine)是影響我們注意力和靈活性的重要神經傳導物質；多項實驗就發現，自發性眨眼的頻率，反映了我們腦中神經傳導物質的活躍性，多巴胺越低，我們就會只關注於一件事上，眨眼的頻率就會越少；而帕金森氏症特點之一，就是喪失生產多巴胺的神經細胞。

自體免疫疾病葛瑞夫茲氏病(Graves' disease)的患者，也可能因為角膜損傷，而導致眨眼頻率出現變化；除了帕金森氏症外，其他像是中風 等神經系統疾病，也會讓正常的眨眼頻率變慢，運動員則可能因頭部受傷而導致眨眼頻率變慢。

過度眨眼

我們在缺乏睡眠的情況下進行較困難任務時，像是在昏昏欲睡的情況下開車時，眨眼頻率就可能會增加；如果你發現自己開始不斷眨眼，為了路上其他人和自己的安全，請先休息一下再上路。疼痛和強光照射，也會導致人頻繁眨眼。

另外，你的身體也會透過增加眨眼頻率，來補償或適應乾眼症帶來的不適；導致乾眼症的原因有許多，包括乾燥症候群(Sjogren’s syndrome)或像是抗組織胺等藥物的副作用。

長時間盯著螢幕的人，也是乾眼症的好發族群，因為當我們盯著螢幕時，眨眼的頻率就會因此減少。

如果你計畫要在電腦前待上好幾個小時，那請設定鬧鐘，每20分鐘離開螢幕，讓眼睛休息個一、兩分鐘；另外，「閉眼工作」(blind working)也是個很不錯的概念；建議可在日常工作中，像是打電話或等待電腦啟動等不需要用到眼睛的時候，閉上眼睛，刻意的讓眼睛短暫休息一下。