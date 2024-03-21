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房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

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房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約州羅徹斯特景色。Photo by Olga Subach on Unsplash
紐約州羅徹斯特景色。Photo by Olga Subach on Unsplash

旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，隨著利率創下20年來新高、房屋供應量減少以及近年不斷飆升的房價（房價中位數為41.77萬元，自2020年以來上漲37%），對許多人來說，擁有一棟房子就像是難以實現的烏托邦。

不過，也有一些好消息。房地產網站Realtor近日公布了年度最適合首次購屋族置產的報告，介紹一些房價負擔得起、也能享受良好生活水平，而較不為市場所矚目的地點。入選這份名單的城鎮有個共同點：距大城市相對較近，可提供就業機會與更多休閒娛樂。

榜首是位於紐約州羅徹斯特郊區、擁有5.1萬人口的湖濱小鎮Irondequoit。這個依傍安大略湖的社區，房價中位數僅18.7萬元。Realtor預測，該地區的房價將有10%增值空間，是名單上增長最快的市場。該地區的失業率為3.6%，與3.7%的全國平均值相當。

Realtor列出的第二個城鎮為阿肯色州的本頓（Benton）。本頓擁有3.5萬居民，距該州首府小岩城（Little Rock）西南約25英里。這裡房價中位數為19.75 萬元，預期將上漲3%。平均通勤時間為25分鐘，失業率同樣為3.6%。

愛阿華州德梅因（Des Moines）都會區的溫特塞特（Winterset）名列第三，房價中位數為26.94萬元，預期將上漲近10%。該鎮為西部片巨星約翰韋恩（John Wayne）出生地，有座紀念他的博物館。根據Realtor的數據，該鎮每千戶擁有的企業數是前三名中最多者，這是衡量一地文化與商業活力的標準。

康乃狄克州哈特福（Hartford）郊區的紐因頓（Newington）位居第四，房價中位價為29萬294元。愛阿華州的康瑟爾崖（Council Bluff）排名第五，房屋中位價為20萬元；在所有10個上榜城鎮中，康瑟爾崖的失業率最低，僅2.8%。

房價 愛阿華州 阿肯色州

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