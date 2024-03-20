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浴室這4個缺點 恐影響售屋

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay
示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay

如果正打算出售自家住宅，理財網站Go Banking Rates指出，浴室可能是潛在買家決定「買」或「不買」的關鍵。

新澤西州房產經紀人馬丁絲（Holly Martins）表示，浴室可說是住宅中買家會有最強烈反應的房間，這些反應通常以「哇」或「呃」開始。她說，當買家看到喜歡的浴室時，房子就變得較有吸引力並刺激他們購買；反之，當看到討厭的浴室時，他們往往立即打消念頭。

這位專家表示，如果家中浴室有以下這4個缺點，會降低買家的興趣，甚至影響到房屋價格。

1. 過時或狀況不佳的瓷磚

需要維修或更換的瓷磚會讓買家望而卻步。馬丁絲說，由於拆除、更換瓷磚需要耗費許多人力，代表解決起來所費不貲。

如有重新鋪設瓷磚的預算，可以考慮乾淨、中性、不過於花梢的瓷磚。 如果預算有限，不妨將瓷磚上釉成中性色，並花時間清理縫隙。

2. 不實用的洗臉台

馬丁絲說，洗臉台需適合現代生活，且功能良好。如果已過時、磨損，或者不夠大，無法提供足夠的台面或存儲空間，就會造成使用上的不便。

幸運的是，在售屋之前，這項改造不會太難。馬丁絲說，安裝一個新洗臉台可以說是更新浴室的最佳方法，且毫不費事，因為標準尺寸的洗臉台在賣場或網路上都買得到。

3. 通風不良

馬丁絲提醒，浴室裡會有水蒸氣，如果空氣流通不佳，濕氣會造成損害；最常見的影響是黴菌滋生、金屬表面生鏽以及灰塵聚積在牆壁、天花板。她說，解決之道是安裝排氣扇，或者功率更大的設備，以加強通風，減少那些令人討厭的東西。

4. 淋浴空間狹小

雖然較小的淋浴空間是對浴室最有效的利用，但對現代購屋者而言，則毫無吸引力。馬丁絲說，如果有能力改裝成較大的淋浴空間，對售屋絕對有加分效果。

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