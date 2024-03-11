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只要2湯匙 專家說用太多洗衣精衣服反而洗不乾淨

本報記者張聲肇
Photo by RDNE Stock project on pexels
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根據洗衣機的設計，洗衣精每次只要兩湯匙，專家說用太多洗衣精，衣服反而洗不乾淨，為什麼？

哈芬頓郵報「我哪一步做錯了？」播客節目製作人潘加比（Raj Punjabi）和尼可森（Noah Michelson）訪問洗衣達人李察遜（ Patric Richardson），談到洗衣服的小訣竅。

李察遜首先表示，洗衣機的諸多功能當中，其實我們只用得著「快洗」（Express）模式。乾衣時，千萬別用除靜電紙（ dryer sheets），最好把它當作敵人。至於洗衣精的用量，多數人大概都用過量，而且超過的很離譜。

在HGTV電視台主持「洗衣達人」（Laundry Guy）節目的李察遜說，「每洗一批衣服，大概兩湯匙的洗衣精就夠了，一瓶洗衣精可以用上一整年，因為只要兩湯匙，就可把衣服洗得乾乾淨淨。」

用太多洗衣精有甚麼壞處？就如做菜，食譜上說，半湯匙鹽就夠了，你遵辦，味道就很好；如果你說我愛吃鹽，就放一大杯的鹽，結果味道不是更好，而是完全給破壞了。

他說，洗衣精也是同樣的道理，「一點點就好，因為這是它的份內工作。如果你硬要倒很多洗衣精進去，你就把事情搞砸了。」

如果要搬出科學原理來說明太多洗衣精反而洗不乾淨的道理，李察遜也搬得出來：「髒污和細菌該脫離衣服，被水排出。洗衣精裡的介面活性劑，也就是除髒汙劑，作用是把髒汙和細菌去除掉，隨流水而去。如果用量太大，水來不及排掉，介面活性劑會跑回衣服，髒汙和細菌也流回衣服，所以，洗衣精用太多，衣服反而洗不乾淨。」

明白這道理之後，也可了解他為什麼不愛洗衣膠囊（detergent pods）：「我不喜歡洗衣膠囊，因為倒出的量很難控制。洗一次衣服，用不著一整個洗衣膠囊。」

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