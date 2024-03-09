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「加州旅館」專輯手稿失竊 檢突撤告 老鷹主唱唐亨利二度受害

記者胡玉立／綜合報導
老鷹合唱團創團主唱唐亨利。(美聯社)
老鷹合唱團創團主唱唐亨利。(美聯社)

搖滾天團「老鷹合唱團」(Eagles)「加州旅館」(Hotel California)專輯手稿失竊刑事訴訟案，本周出現驚人轉折，紐約檢察官突然在審判時撤銷對三名被告的指控；但老鷹創始團員唐亨利(Don Henley)的律師聲稱，唐亨利再次成為受害者，「將在民事法庭上討回其所有權利」。

這起罕見刑事訟案的爭議焦點，是1976年紅遍全球的經典名曲「加州旅館」專輯80多頁歌詞手稿所有權，三名被告分別是：善本經銷商霍洛維茲(Glenn Horowitz)、前搖滾名人堂館長英奇亞迪(Craig Inciardi)和收藏品經銷商柯辛斯基(Edward Kosinski)。他們被控密謀持有和兜售這些手稿，唐亨利堅稱這些手稿是被偷走的。

三位被告均拒絕認罪。辯護律師表示，這些手稿是被告從曾經為老鷹合唱團撰寫傳記的桑德斯(Ed Sanders)處取得。桑德斯並未遭到指控。

但辯護律師最近幾天措手不及地收到涉及唐亨利及其律師的6000頁通信內容，檢方衡量情勢後決定撤回全案，並告訴法庭，「這些延遲披露的資訊，揭露了辯方本該有機會探索的相關資訊。」

法官法伯(Curtis Farber)6日駁回此案時表示，檢方「顯然受到操縱」。

全案撤銷後，英奇亞迪聲明表示，「下一步是重建我們的聲譽。」柯辛斯基表示，此案能夠結束，他覺得「非常好」。霍洛維茲的律師則表示，此案「根本不該提訴」。

但唐亨利的律師彼得羅切利（Dan Petrocelli）聲明表示，「本案受害者亨利再次成為不公正結果的受害者」，「他將在民事法庭追回自己的所有權利」。

東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

老鷹合唱團「加州旅館」輯手稿失竊刑事訴訟案出現驚人轉折，紐約檢方當庭突然撤銷對三...
老鷹合唱團「加州旅館」輯手稿失竊刑事訴訟案出現驚人轉折，紐約檢方當庭突然撤銷對三名被告(圖)的指控，但老鷹主唱唐亨利的律師聲稱「將在民事法庭上討回其所有權利」。(美聯社)

加州 桑德斯 刑事訴訟

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