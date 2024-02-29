額顳葉型失智症 診斷難惡化快 常被誤為躁鬱症

額顳葉型失智症是一種影響大腦控制行為和語言的罕見疾病，受傷的大腦部位會隨著症狀惡化而萎縮。(美聯社)

好萊塢 動作巨星布魯斯威利 (Bruce Willis)和脫口秀主持人溫蒂威廉斯(Wendy Williams)相繼罹患「額顳葉型失智症」(Frontotemporal dementia, FTD)，此症為何、何以生病、醫藥費一年要多少？

額顳葉型失智症是一種影響大腦控制行為和語言的罕見疾病，受傷的大腦部位會隨著症狀惡化而萎縮。

額顳葉型失智症好發於40歲到60歲初期，可能影響患者的個性，造成其生活無法自理或出現不當行為；此症初期可能被誤診為憂鬱症或躁鬱症，需要數年時間才能準確診斷。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)認知神經科學家布蘭達‧芮普(Brenda Rapp)解釋，「真的很難診斷，或許患者正在做打擾他人的事情，卻不了解為何他們要打擾其他人。」芮普表示，這對患者及相關人士都很困擾。

額顳葉型失智症患者可能難以說出詞彙或理解對方說詞，因為這種疾病通常伴隨語言障礙「原發性失語症 」(primary progressive aphasia)出現。

●成因

額顳葉型失智症是由於大腦的訊息載體「神經元」損傷所致，有家族史的人更容易發病，但大多數額顳葉型失智症患者都沒有失智症家族史。

●可治療嗎？

目前沒有針對額顳葉型失智症的治療方法，僅能針對症狀治療，如語言治療改善說話能力，或物理治療改善行動力。

部分患者服用抗憂鬱藥或帕金森氏症(Parkinson's)藥物，前述病症與額顳葉型失智症有類似症狀。

●病情發展速度

對抗額顳葉型失智症是長期抗戰，從兩年到十年不等；隨著病況惡化，患者往往需要看護。

芮普說：「這種疾病會在腦內擴散，惡化速率難料，因人而異。」

失智症病患家屬的財務負擔龐大，阿斯海默症協會(Alzheimer's Association)估計平均每年要1萬元。