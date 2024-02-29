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步布魯斯威利後塵 脫口秀主持人威廉斯罹失智症

編譯陳韻涵／綜合報導
電視脫口秀主持人溫蒂威廉斯日前被診斷出罹患「原發漸進性失語症」和「額顳葉型失智症」。(美聯社)
電視脫口秀主持人溫蒂威廉斯日前被診斷出罹患「原發漸進性失語症」和「額顳葉型失智症」。(美聯社)

電視脫口秀主持人溫蒂威廉斯(Wendy Williams)被診斷出罹患「原發漸進性失語症」(primary progressive aphasia)和「額顳葉型失智症」(frontotemporal dementia, FTD)，後者與好萊塢影星布魯斯威利(Bruce Willis)的病灶相同。

威廉斯的照顧團隊22日宣布，59歲的溫蒂威廉斯罹患原發漸進性失語症以及額顳葉型失智症，「嚴重影響她的生活、行為和認知」，「溫蒂依然可以自理許多事，最重要的是，她維持招牌的幽默感，正接受她需要的照顧以保障她的需要。她對眾人的關懷與祝福感到欣慰」。

這項聲明透過「美通社」(PR Newswire)發布，日期則是在「眾生相」(People)雜誌封面故事引述威廉斯家人訴說其掙扎隔日，而Lifetime電視台一部關於她的紀錄片已在24日播出。

「眾生相」引述溫蒂姊姊汪達(Wanda)的說法報導，「愛她的人見不到她，更大的問題是，我們怎麼落至此地步？」

威廉斯的家屬表示，只有法院指定的一名合法監護人才能自由探視溫蒂。

報導指出，Lifetime紀錄片團隊自2022年起拍攝威廉斯的生活，但隔年4月停止拍攝；她的經紀人塞爾比(Will Selby)在紀錄片的旁白中敘述，威廉斯因為「認知問題」入住一家醫療機構。

「眾生相」報導，威廉斯的兒子則在紀錄片中表示，醫師曾說母親的認知功能障礙與酗酒有關。

美聯社報導，威廉斯的家人表示，不知道威廉斯身在何處也無法主動聯繫她，但威廉斯可以打電話給家人。

額顳葉退化協會(Association for Frontotemporal Degeneration)表示，FTD是大腦額葉和、或顳葉退化引起的腦部疾病，會影響病患的行為、語言和運動。

失語症是另一種大腦疾病，患者會對發音或理解單字感到疑惑。

額顳葉退化協會將FTD稱作「不可避免的功能性衰退」，症狀出現後的平均預期壽命為七年到13年。

FTD好發於40歲到60歲出頭，會影響患者個性，致其失去行為控制能力或出現不當行為，有時會被誤診為憂鬱症或躁鬱症，可能需要數年才能正確診斷。這種疾病目前尚無藥可醫治或減緩病況發展，只能針對已出現的症狀予以治療。

好萊塢影星布魯斯威利大約去年此時也傳出罹患「額顳葉型失智症」。(美聯社)
好萊塢影星布魯斯威利大約去年此時也傳出罹患「額顳葉型失智症」。(美聯社)

失語症 布魯斯威利 好萊塢

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