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治療憂鬱症 這3種運動最有效

編譯周靜芝 / 即時報導
慢跑。Image by Daniel Reche from Pixabay
慢跑。Image by Daniel Reche from Pixabay

美國廣播公司（ABC）報導，最近一項研究指出，新的證據顯示，運動可治療憂鬱症

14日發表在「英國醫學期刊」（BMJ）上的這項研究強調，各種運動如步行、慢跑、瑜伽、重量訓練、混合有氧運動、太極拳與氣功等，無論是單獨還是與治療、藥物相結合都有助減輕憂鬱症狀；值得注意的是，運動強度越大，效果越好。

該研究稱，步行或慢跑、瑜伽與重量訓練是最能減輕憂鬱症的三種運動，儘管所有運動方式之間效果差異不大。

與其他運動相比，瑜伽尤其能顯著地減輕憂鬱症；此外，瑜伽和重量訓練的耐受性最佳，意即可舒適地進行鍛鍊，而不致感到明顯的不適或疼痛。

史丹福大學精神病學家溫斯伯格（Mimi Winsberg）在接受採訪時表示，二十多年來，她一直以運動當作治療憂鬱症者的處方。對於這項新發表的研究，她說，能有統合分析（meta-analysis）的實驗來支持這項治療方法，是再好也不過的事。

根據疾病防治中心（CDC）的數據，美國每年約1600萬成年人飽受憂鬱症之苦。國家衛生研究院（National Institute of Health）分析，憂鬱症的特徵是持續悲傷、絕望、易怒、內疚、對愛好失去興趣、疲勞、注意力不集中、難以入睡或嗜睡、食慾改變、企圖尋死或自殺的念頭持續兩周以上。憂鬱症的影響，不分年齡、性別、族裔與群體。

醫生建議，任何想開始運動的人都應該專注於自己最喜歡的方式，而非優先考慮所謂「最佳」的運動。也有醫生鼓勵病人可變換運動，也許會驚喜的發現自己更喜歡不同的運動。

憂鬱症 史丹福大學 疾病防治中心

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