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近半數青少年手機 日收逾237則通知 分散注意力、影響睡眠

編譯徐薏茹／綜合報導
一項新研究顯示，11歲至17歲的青少年中，約半數人的手機每日至少收到237則通知。(美聯社)
一項新研究顯示，11歲至17歲的青少年中，約半數人的手機每日至少收到237則通知。(美聯社)

非營利組織Common Sense Media的一項新調查顯示，約半數11歲至17歲的青少年每日至少收到237則手機通知，其中約25%在上學日期間跳出，5%在晚上收到，部分案例甚至在24小時內收到近5000則通知，這些通知大部分來自社群媒體上的朋友；這項研究結果也提醒家長孩子們可能是在需要集中注意力或休息時忙著看手機通訊。

Common Sense Media創辦人兼執行長斯泰爾(Jim Steyer)表示，青少年時時刻刻都在滑手機，「他們經常被迫回應SnapchatTikTok或朋友的訊息，這是他們個人生活的主導因子」。

聖地牙哥瑞迪兒童醫院(Rady Children's Hospital)兒童與青少年精神病學代理主任麥克斯威爾(Benjamin Maxwell)表示，他對於這項研究結果感到「非常擔憂」，他指出如此「高度刺激的環境」，可能在孩童的大腦仍在發展時期影響他們的「認知能力、注意力長短和記憶力」，但不清楚長期會產生甚麼後果。

這項調查以203名11至17歲的青少年為研究對象，調查九日期間在他們手機安裝一款應用程式，以讓研究員追蹤他們的手機使用習慣。調查追蹤的社群媒體包括TikTok、Snapchat、Facebook、Instagram、Discord。

59%的受試者從午夜至清晨5點仍會掛在線上，有些使用社群媒體，許多人用手機播放音樂或白噪音幫助放鬆身心及入睡。97%的受試者會在正常上課時間使用手機。

首席研究員、密西根大學(University of Michigan)兒童醫院小兒科副教授珍妮·拉德斯基(Jenny Radesky)表示：「這引起一些問題，即學校如何與學生合作，幫助他們控制手機使用時間。」

許多青少年表示在上學日期間使用手機是為了與父母聯絡，部分表示滑手機讓他們在大腦需要休息時得到解脫。

但該研究也發現，也有許多人利用勿擾模式來控制線上活動時間。

拉德斯基說，有時青少年意識到自己不想被通知轟炸，或是注意力因此被分散，但手機簡訊的吸引力讓許多青少年難以抗拒。

許多青少年表示在上學日期間使用手機是為了與父母聯絡，部分表示滑手機讓他們在大腦需...
許多青少年表示在上學日期間使用手機是為了與父母聯絡，部分表示滑手機讓他們在大腦需要休息時得到解脫。(美聯社)
研究結果警告，孩子在需要集中注意力或休息時可能仍忙著查看手機。(路透)
研究結果警告，孩子在需要集中注意力或休息時可能仍忙著查看手機。(路透)

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