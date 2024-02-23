美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

威斯康辛州麥迪遜（Madison）。Image by 12019 from Pixabay

生活品質是多數人考量定居、終老何處的最主要因素之一。「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）以可負擔能力、醫療品質與居民整體幸福感等因素，評選出美國最宜居城市。根據該份名單，以下是2024年生活品質最佳的5個城市（排名由後至前）：

5. 緬因州波特蘭（Portland）

生活品質分數：7.4

平均年薪：5萬7060元

房價 中位數：50萬1164元

特點：波特蘭憑借豐富的美食、繽紛的戶外休閒活動，以及多采多姿的音樂演出與夜生活，迅速成為新英格蘭地區備受矚目的城市。但是，波特蘭的生活成本也在逐步上揚，如何在保有小鎮風貌的同時、提供更多可負擔的平價住宅，這座城市正徘徊於十字路口。

4. 加州聖荷西 （San Jose）

生活品質分數：7.4

平均年薪：9萬9430元

房價中位數：152萬4907元

特點：聖荷西自稱「矽谷的首都」，是眾多企圖躋身科技與新創行業者的殿堂。聖荷西的生活成本雖高得嚇人，但臨近海洋與內華達山脈（Sierra Nevada），也讓當地成為戶外運動愛好者的天堂。

生活品質分數：7.4

平均年薪：5萬9510元

房價中位數：39萬8096元

特點：麥迪遜是「乳品產地」（Dairyland）威斯康辛州的首府，當地的乳酪與釀酒廠營造出麥迪遜蓬勃的美食環境。該市的湖泊與自行車道，也讓整座城市成為溫暖季節時的理想居所。

2. 科羅拉多州波德（Boulder）

生活品質分數：7.7

平均年薪：7萬3360元

房價中位數：88萬1147元

特點：波德擁有60多座公園與155英里長的健行步道，是愛好自然者的夢幻城市。市區餐廳、咖啡館、酒吧林立，而露天的珍珠街購物中心（Pearl Street Mall）則是逛街、購物的好地方。

1. 密西根州安娜堡（Ann Arbor）

生活品質分數：7.9

平均年薪：6萬1010元

房價中位數：40萬5142元