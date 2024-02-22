床單被單用熱水洗更乾淨？你錯了

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常用熱水洗滌寢具的人，要重新考慮這項洗衣習慣了。生活消費網站Southern Living報導稱，熱水既不是較佳選擇，也不會讓它們變得更乾淨；高溫 還可能傷害布料，降低使用壽命。那麼，清洗床單、被單等床上用品的最佳溫度是多少？

總部位於德州 的清潔公司Molly Maid總裁莫克（Marla Mock）表示，洗衣機的熱水模式不是清洗寢具的首選，多數洗衣機的熱水溫度設定在華氏130度上下，對布料來說太過刺激。

佛羅里達州 家事公司Two Maids and a Mop代表柯宏（Kathy Cohoon）則說，熱水並不能將寢具洗得更乾淨；她建議使用溫水（溫水在90-110度間），因為溫水可有效去除布料上的污漬、油脂與細菌。用溫水清洗還能減少對布料的傷害。莫克指出，他們一向建議使用溫水，清潔效果最穩定，這樣的溫度範圍對多數布料也不致造成傷害。

柯宏表示，不建議用熱水洗床單，因為會讓布料縮水、褪色；時間久了，高溫還可能破壞纖維，縮短使用壽命。此外，如果寢具上有污漬，用熱水洗會使它更難去除。柯宏說，與溫水或冷水相比，熱水會讓污漬固著而非消除，無法達到徹底清潔的目的。

莫克說，如果是絲質床單或其他精緻的織品，最好使用冷水模式，不用擔心縮水或褪色的問題。柯宏也表示，冷水對布料更溫和，可以預防縮水或褪色，特別是較精緻或色彩鮮艷的寢具。

選擇冷水模式的另一個原因是減少耗電與支出。柯宏說，用冷水洗可節省能源，降低洗衣過程的開銷。

閱讀洗滌說明是保證布料經久耐用的關鍵。在清洗衣物前，瞭解適合的溫度很重要，寢具也是如此。專家建議，在家中清洗寢具前，一定要查看布料標籤，瞭解製造商建議的溫度與洗滌模式。

查看標籤的另一個重要原因是，確認寢具可以機洗，還是須送洗衣店乾洗。莫克說，這是確保家中洗衣機能有效清洗它們，而不會造成損壞。