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夏威夷州長：若野火受害者家庭不提告 最高可獲賠150萬

編譯廖振堯／綜合報導
夏威夷茂宜島去年8月8日遭遇嚴重野火災情，造成百人死亡、州長格林8日表示，親人喪命於大火的家庭若同意不向州政府提告索賠，每戶可從罹難者賠償基金獲得最多150萬元補償。(路透)
夏威夷茂宜島去年8月8日遭遇嚴重野火災情，造成百人死亡、州長格林8日表示，親人喪命於大火的家庭若同意不向州政府提告索賠，每戶可從罹難者賠償基金獲得最多150萬元補償。(路透)

夏威夷茂宜島(Maui)去年8月8日遭遇嚴重野火災情，造成百人死亡、近萬名居民流離失所，現仍約有4961人棲身於飯店。州長格林(Josh Green)8日表示，親人喪命於大火的家庭如果同意不向州政府提告索賠，每戶可從罹難者賠償基金獲得最多150萬元補償。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，格林11月首次宣布設立罹難者賠償基金，稱其金額將超過1億5000萬元；8日稱目前規模已達1億7500萬元，將於3月1日開放申請。

此基金由夏威夷州政府、茂宜郡、夏威夷電力公司(Hawaiian Electric Co.)、卡瑪哈美哈學校(Kamehameha Schools)提供初始捐款，然而此四單位之後捲入數十起訴訟，原告指控它們引發野火或任由野火蔓延。目前只有簽署協議、不控訴此四單位的家庭才能獲得賠償。

茂宜島市長畢森(Richard Bissen)8日表示，缺乏穩定住房已引起受害家庭極大的焦慮，尤其是有孩童的家庭，住房問題不僅加劇許多居民的災後創傷，也引發憂鬱症

格林表示他正在推動茂宜的度假屋(vacation rentals)業主提供住房給島上受到最大衝擊的知名歷史城鎮拉海納(Lahaina)居民，以便所有流離失所的民眾能在夏季前找到長期住所。格林也提出「稅款特赦」(tax amnesty)，鼓勵度假屋業主提供出租房屋給當地居民；茂宜郡也依相同目的推出稅收優惠措施。

NBC分析拉海納鎮100位罹難者名單，發現至少有43人居住在一個社區，比其他任何地區都多。NBC 發布此分析結果數小時後，茂宜郡警局也公布一份初步的事後報告，顯示該社區及周邊有近50人死亡。

夏威夷州茂宜島去年8月發生災難性野火，造成拉海納鎮沿海地區幾乎全毀。(美聯社)
夏威夷州茂宜島去年8月發生災難性野火，造成拉海納鎮沿海地區幾乎全毀。(美聯社)

夏威夷州 茂宜島 憂鬱症

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