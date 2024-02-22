夏威夷州長：若野火受害者家庭不提告 最高可獲賠150萬

夏威夷茂宜島去年8月8日遭遇嚴重野火災情，造成百人死亡、州長格林8日表示，親人喪命於大火的家庭若同意不向州政府提告索賠，每戶可從罹難者賠償基金獲得最多150萬元補償。(路透)

夏威夷茂宜島 (Maui)去年8月8日遭遇嚴重野火災情，造成百人死亡、近萬名居民流離失所，現仍約有4961人棲身於飯店。州長格林(Josh Green)8日表示，親人喪命於大火的家庭如果同意不向州政府提告索賠，每戶可從罹難者賠償基金獲得最多150萬元補償。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，格林11月首次宣布設立罹難者賠償基金，稱其金額將超過1億5000萬元；8日稱目前規模已達1億7500萬元，將於3月1日開放申請。

此基金由夏威夷州 政府、茂宜郡、夏威夷電力公司(Hawaiian Electric Co.)、卡瑪哈美哈學校(Kamehameha Schools)提供初始捐款，然而此四單位之後捲入數十起訴訟，原告指控它們引發野火或任由野火蔓延。目前只有簽署協議、不控訴此四單位的家庭才能獲得賠償。

茂宜島市長畢森(Richard Bissen)8日表示，缺乏穩定住房已引起受害家庭極大的焦慮，尤其是有孩童的家庭，住房問題不僅加劇許多居民的災後創傷，也引發憂鬱症 。

格林表示他正在推動茂宜的度假屋(vacation rentals)業主提供住房給島上受到最大衝擊的知名歷史城鎮拉海納(Lahaina)居民，以便所有流離失所的民眾能在夏季前找到長期住所。格林也提出「稅款特赦」(tax amnesty)，鼓勵度假屋業主提供出租房屋給當地居民；茂宜郡也依相同目的推出稅收優惠措施。