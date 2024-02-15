毒品變神藥？ 迷幻蘑菇能治憂鬱症 查獲量5年飆273%

調查發現，隨著大眾對「迷幻蘑菇」的態度逐漸開放，近年來全國各地所查獲的非法蘑菇數量也大幅增加。(路透)

國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse，NIDA)委外進行的調查發現，隨著大眾對「迷幻蘑菇」(magic mushrooms)的態度逐漸開放，近年來全國各地所查獲的非法蘑菇數量也大幅增加。

據紐約時報 報導，2022年全國查獲含「裸蓋菇素」(psilocybin)的神奇蘑菇數量高達844公斤(約1860磅)，比2017年暴增273%，但依聯邦法律，迷幻蘑菇仍屬非法。

由於多項臨床研究，證實迷幻蘑菇可有效治療憂鬱症等重度精神疾病，加上初步臨床研究表明迷幻藥日後可能成為治療精神疾病(包括藥物成癮)的重要療法，醫界擔心炒作迷幻藥的速度遠比科學進展來得更快。

NIDA主任沃爾寇(Nora Volkow)指出：「誇大迷幻藥是治療各種精神疾病的特效藥，但仍未有足夠研究加以證實。」並強調：「只要有人急於想要恢復精神健康，就有業者會透過推銷藥物的方式來賺錢。」

2018年聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)核准裸蓋菇素治療精神疾病的臨床研究；2020年俄勒岡州 率先公投通過迷幻蘑菇醫療用途合法化，兩年後科羅拉多州也跟進，加上媒體報導對迷幻蘑菇的推波助瀾，也是市面迷幻蘑菇數量暴增的原因。

參與NIDA研究的首席研究員、紐約大學(New York University)公衛教授帕拉馬(Joseph J. Palamar)指出：「所有關於迷幻藥的積極報導，可能讓原本從未考慮使用迷幻藥的族群也開始認真考慮。」