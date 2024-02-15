我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

毒品變神藥？ 迷幻蘑菇能治憂鬱症 查獲量5年飆273%

編譯俞仲慈／綜合報導
調查發現，隨著大眾對「迷幻蘑菇」的態度逐漸開放，近年來全國各地所查獲的非法蘑菇數量也大幅增加。(路透)
調查發現，隨著大眾對「迷幻蘑菇」的態度逐漸開放，近年來全國各地所查獲的非法蘑菇數量也大幅增加。(路透)

國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse，NIDA)委外進行的調查發現，隨著大眾對「迷幻蘑菇」(magic mushrooms)的態度逐漸開放，近年來全國各地所查獲的非法蘑菇數量也大幅增加。

紐約時報報導，2022年全國查獲含「裸蓋菇素」(psilocybin)的神奇蘑菇數量高達844公斤(約1860磅)，比2017年暴增273%，但依聯邦法律，迷幻蘑菇仍屬非法。

由於多項臨床研究，證實迷幻蘑菇可有效治療憂鬱症等重度精神疾病，加上初步臨床研究表明迷幻藥日後可能成為治療精神疾病(包括藥物成癮)的重要療法，醫界擔心炒作迷幻藥的速度遠比科學進展來得更快。

NIDA主任沃爾寇(Nora Volkow)指出：「誇大迷幻藥是治療各種精神疾病的特效藥，但仍未有足夠研究加以證實。」並強調：「只要有人急於想要恢復精神健康，就有業者會透過推銷藥物的方式來賺錢。」

2018年聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准裸蓋菇素治療精神疾病的臨床研究；2020年俄勒岡州率先公投通過迷幻蘑菇醫療用途合法化，兩年後科羅拉多州也跟進，加上媒體報導對迷幻蘑菇的推波助瀾，也是市面迷幻蘑菇數量暴增的原因。

參與NIDA研究的首席研究員、紐約大學(New York University)公衛教授帕拉馬(Joseph J. Palamar)指出：「所有關於迷幻藥的積極報導，可能讓原本從未考慮使用迷幻藥的族群也開始認真考慮。」

聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)精神科醫師西格爾(Joshua S. Siegel)也指出，愈來愈多精神病患尋求迷幻蘑菇等迷幻藥的治療，雖然迷幻藥的安全性比易成癮的鴉片類藥物來得高，但是對於重度精神病患仍有不可測的危險，不可不慎：「可能會出現部分或完全脫離現實的舉動，並以非理性的危險方式行事。」

2022年全國查獲含「裸蓋菇素」的神奇蘑菇數量高達844公斤(約1860磅)，比...
2022年全國查獲含「裸蓋菇素」的神奇蘑菇數量高達844公斤(約1860磅)，比2017年暴增273%，但依聯邦法律，迷幻蘑菇仍屬非法。(美聯社)

紐約時報 食品暨藥物管理局 俄勒岡州

上一則

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

延伸閱讀

南加內陸聯合執法 拘捕32幫派嫌犯

南加內陸聯合執法 拘捕32幫派嫌犯
青少年碰毒 尋求紓壓、降低焦慮

青少年碰毒 尋求紓壓、降低焦慮
加州遊民法案 專家籲選民支持

加州遊民法案 專家籲選民支持
南加華人區藏毒品北銷加拿大 加男操縱數千磅獲刑6年

南加華人區藏毒品北銷加拿大 加男操縱數千磅獲刑6年

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
洗碗精。Image by Kampus Production from pexels

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

2024-02-13 09:52
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

傻傻掃QR碼 當心個資外洩

2024-02-09 01:15
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

2024-02-08 10:34

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長