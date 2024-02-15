「效果令人滿意」擅餵幼童褪黑激素 印州托兒所園長遭判刑

涉嫌在未徵得其他家長同意的情況下，讓幼兒園兒童服用褪黑激素軟糖的園長托尼雅·瑞秋·沃里斯。(美聯社)

印第安納州 一間教會經營的日間托兒所遭指控曾給十多名幼童餵食褪黑激素軟糖(melatonin gummies)，該托兒所負責人日前坦承未經部分家長同意後，被法院判處六個月徒刑以及18個月的緩刑。

紐約時報 報導，根據法院文件顯示，2022年12月，昆布蘭市(Cumberland)「新生命教會」(New Life Church)附屬的「兒童生活保育園」(Kidz Life Childcare Ministry)，有家長授權園方在每天兩小時午睡時間，讓孩子吃下褪黑激素軟糖，以幫助睡眠。

時任園長、現年53歲的托尼雅·瑞秋·沃里斯(Tonya Rachelle Voris)不但照辦，甚至在未徵得其他家長同意的情況下，讓園內所有1至4歲幼童通通吃兒童褪黑激素軟糖。

直到去年年初，才被教會發現不當行為，報警處理並將沃里斯逮捕，今年1月間，被告對於自己犯下的十多項疏忽和魯莽等罪名，坦承不諱。

根據教會牧師福克(David M. Faulk)提交的書面證詞，沃里斯曾經坦言「對褪黑激素的效果感到滿意」；同時法院文件也顯示，被告給幼童服用各種不同劑量的洋甘菊和薰衣草口味Vicks Pure Zzzs Kidz褪黑激素軟糖，每顆含有0.5毫克褪黑激素，但產品說明清楚標示：只適合4歲以上兒童。

福克的書面證詞還顯示，沃里斯給幼童吃褪黑激素軟糖的不當行為，直到數周後被發現，隨即於2023年1月30日遭到解雇。