這個新英格蘭海濱小鎮 為何是「最幸福的退休之地」？

鱈魚角（Cape Cod）沿岸房屋櫛比鱗次，可俯瞰整個海灣。Image by Kate226 from Pixabay

對許多人來說，幸福的退休 生活是職場生涯隧道盡頭的亮光。理想的情況，是退休後能過上經濟穩定、有足夠休閒活動、能融入社區的快樂日子。理財網站Go Banking Rates報導，如果想知道選擇哪個小鎮能擁有最幸福的退休生活，麻塞諸塞州的巴恩斯特布爾（Barnstable）或許不在眾人目光所及之處，但它確實值得考慮。

金融服務公司SoFi最近發布了「2024年美國最幸福的退休之地」（Happiest Places to Retire in the U.S. in 2024）報告，考量因素包括生活成本、社區與醫療服務便利性，以及社區幸福指數（Community Well-Being Index）、步行指數（Walk Score）、各郡健康排名與藍圖（County Health Rankings & Roadmaps）等資料，選出了全美最幸福的20個退休之地，巴恩斯特布爾之所以名列榜首的原因如下：

社區參與

巴恩斯特布爾提供了大量參與社區活動的機會。在鎮上七家圖書館中快速搜索一下，就可發現有瑜伽、創意寫作、名為Bookopoly的冬季閱讀挑戰、讀書俱樂部等社區活動。

親近大自然

巴恩斯特布爾是個典型的新英格蘭 小鎮，鱈魚角（Cape Cod）沿岸房屋櫛比鱗次，可俯瞰整個海灣。由於該鎮的地理位置，居民可隨時倘佯在美麗的海灘與公園。

休閒活動

巴恩斯特布爾分為七個村莊，擁有多個博物館 、藝術中心、畫廊、燈塔，以及徒步導覽等活動。對於活躍的退休族來說，總有新奇、有趣的事物可看可玩。

財務穩定

雖然巴恩斯特布爾的生活成本高於名單上一些其他的城鎮，但當地家庭收入中位數略高於9萬4000元；因此，雖然生活成本稍高，但居民還負擔得起。