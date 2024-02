這個新英格蘭海濱小鎮 為何是「最幸福的退休之地」？

鱈魚角(Cape Cod)沿岸房屋櫛比鱗次,可俯瞰整個海灣。Image by Kate226 from Pixabay

對許多人來說,幸福的退休 生活是職場生涯隧道盡頭的亮光。理想的情況,是退休後能過上經濟穩定、有足夠休閒活動、能融入社區的快樂日子。理財網站Go Banking Rates報導,如果想知道選擇哪個小鎮能擁有最幸福的退休生活,麻塞諸塞州的巴恩斯特布爾(Barnstable)或許不在眾人目光所及之處,但它確實值得考慮。

金融服務公司SoFi最近發布了「2024年美國最幸福的退休之地」(Happiest Places to Retire in the U.S. in 2024)報告,考量因素包括生活成本、社區與醫療服務便利性,以及社區幸福指數(Community Well-Being Index)、步行指數(Walk Score)、各郡健康排名與藍圖(County Health Rankings & Roadmaps)等資料,選出了全美最幸福的20個退休之地,巴恩斯特布爾之所以名列榜首的原因如下:

社區參與

巴恩斯特布爾提供了大量參與社區活動的機會。在鎮上七家圖書館中快速搜索一下,就可發現有瑜伽、創意寫作、名為Bookopoly的冬季閱讀挑戰、讀書俱樂部等社區活動。

親近大自然

巴恩斯特布爾是個典型的新英格蘭 小鎮,鱈魚角(Cape Cod)沿岸房屋櫛比鱗次,可俯瞰整個海灣。由於該鎮的地理位置,居民可隨時倘佯在美麗的海灘與公園。

休閒活動

巴恩斯特布爾分為七個村莊,擁有多個博物館 、藝術中心、畫廊、燈塔,以及徒步導覽等活動。對於活躍的退休族來說,總有新奇、有趣的事物可看可玩。

財務穩定

雖然巴恩斯特布爾的生活成本高於名單上一些其他的城鎮,但當地家庭收入中位數略高於9萬4000元;因此,雖然生活成本稍高,但居民還負擔得起。