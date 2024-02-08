900本校園禁書近半重回架上 涉LGBTQ最容易被禁

去年全美出現數十年來未見的禁書浪潮，田納西州一個學區就以「語言不當」和有裸女插圖為由，禁了這本漫畫「鼠族」。(美聯社)

華盛頓郵報 分析全國近900本有異議的書籍發現，近半數在校園受到質疑的書已重回圖書館 架上，而涉及LGBTQ 角色、主題、故事的書籍最有可能被禁止。

學校官員將49%的有爭議書籍送回架上，部分人認為這一發現證明全國關於書本爭議的擔憂被誇大了，但圖書館員警告，被迫花費數月為書本辯護的職員承受沉重的負擔。

第二常見的結果是，17%具爭議的書籍受到某種形式的限制，圖書館可能會要求須經家長同意借閱，或是限制年紀最小的學生借閱特定書籍。

在這些受到質疑的書本中，有16%被校方永久下架，為第三常見的結果。

在其餘案例中，一些書本在截至2023年年底前仍在審查中，有些從未受到校區審查，或是在受到質疑前無法取得。

有色人種書籍 也易被保留

華盛頓郵報要求100多個學區提供2021-2022學年提交的所有書本挑戰結果，這些學區總共分享29個州872項針對444本書的挑戰結果。

該報告分析受到質疑的書本類型，以查明哪類書籍最有可能被下架、限制或保留。報告發現，與LGBTQ生活相關的書籍，被下架的可能性高出30%，相較之下，由有色人種撰寫或與有色人種相關的書籍，以及涉及種族與種族主義的書籍，其被保留的可能性比所有目標書籍高出20%。

根據華盛頓郵報分析，140本完全被禁止的書籍中，41%以LGBTQ角色或情節為主題；由有色人撰寫或關於有色人種的書籍，以及涉及種族與種族議題的書籍占10%。

在受到限制但未被禁止的書籍中，LGBTQ書籍也占據相當大的比率，為28%；作者或主題為有色人種的書籍占31%。

LGBTQ書籍在受到質疑前無法取得的可能性高出20%。