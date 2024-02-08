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900本校園禁書近半重回架上 涉LGBTQ最容易被禁

編譯徐薏茹／綜合報導
去年全美出現數十年來未見的禁書浪潮，田納西州一個學區就以「語言不當」和有裸女插圖為由，禁了這本漫畫「鼠族」。(美聯社)
去年全美出現數十年來未見的禁書浪潮，田納西州一個學區就以「語言不當」和有裸女插圖為由，禁了這本漫畫「鼠族」。(美聯社)

華盛頓郵報分析全國近900本有異議的書籍發現，近半數在校園受到質疑的書已重回圖書館架上，而涉及LGBTQ角色、主題、故事的書籍最有可能被禁止。

學校官員將49%的有爭議書籍送回架上，部分人認為這一發現證明全國關於書本爭議的擔憂被誇大了，但圖書館員警告，被迫花費數月為書本辯護的職員承受沉重的負擔。

第二常見的結果是，17%具爭議的書籍受到某種形式的限制，圖書館可能會要求須經家長同意借閱，或是限制年紀最小的學生借閱特定書籍。

在這些受到質疑的書本中，有16%被校方永久下架，為第三常見的結果。

在其餘案例中，一些書本在截至2023年年底前仍在審查中，有些從未受到校區審查，或是在受到質疑前無法取得。

有色人種書籍 也易被保留

華盛頓郵報要求100多個學區提供2021-2022學年提交的所有書本挑戰結果，這些學區總共分享29個州872項針對444本書的挑戰結果。

該報告分析受到質疑的書本類型，以查明哪類書籍最有可能被下架、限制或保留。報告發現，與LGBTQ生活相關的書籍，被下架的可能性高出30%，相較之下，由有色人種撰寫或與有色人種相關的書籍，以及涉及種族與種族主義的書籍，其被保留的可能性比所有目標書籍高出20%。

根據華盛頓郵報分析，140本完全被禁止的書籍中，41%以LGBTQ角色或情節為主題；由有色人撰寫或關於有色人種的書籍，以及涉及種族與種族議題的書籍占10%。

在受到限制但未被禁止的書籍中，LGBTQ書籍也占據相當大的比率，為28%；作者或主題為有色人種的書籍占31%。

LGBTQ書籍在受到質疑前無法取得的可能性高出20%。

愛阿華圖書館協會(Iowa Library Association)主席海米克(Sam Helmick)表示，這類書籍在受到質疑和被下架的書本中占比過大，意味著LGBTQ與有色族裔學生將受到影響。

美國國內去年出現一波禁書潮，但華盛頓郵報調查發現，有關性別認同的書籍最可能被禁。...
美國國內去年出現一波禁書潮，但華盛頓郵報調查發現，有關性別認同的書籍最可能被禁。圖為一名佛州居民手拿一本內容探討同性戀的書籍出席佛州一個學區禁書公聽會。(路透)

LGBTQ 圖書館 華盛頓郵報

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