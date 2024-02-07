多喝水有益身體 水瓶清潔卻常被忽略 影響健康

維持身體水分對於健康至關重要，國家醫學院建議民眾，每天都要喝到足夠的水。(美聯社)

維持身體水分對於健康至關重要，不少民眾也養成隨身攜帶保溫瓶的好習慣，提醒自己隨時補充水分；不過，正確水瓶的清潔和衛生卻時常被忽略，反而影響到健康。

據聯邦疾病防治中心 (CDC)資料顯示，水分可以幫助消化，有助於調節體溫、緩衝關節和保護敏感組織；國家醫學院(National Academy of Medicine)也建議民眾，每天都要喝到足夠的水。

Yeti、Stanley和Hydro Flask等品牌都是市面上受歡迎的水瓶品牌，提供各種顏色和尺寸的多樣選擇，內部真空隔熱的設計可以保溫或保冰，保持水的溫度。雖然這些品牌都很不錯，但有了一個專業的水瓶，卻沒有好好清潔，喝到的水不但可能產生異味和苦味，甚至裡頭的細菌變成導致潛在疾病的因素。

多位傳染病和微生物學方面的專家給出建議，包括該多久清潔一次保溫瓶，以及該用什麼來清潔保溫瓶最恰當。

應該多久清潔一次水瓶？

石溪紐約州 立大學(SUNY Stony Brook)醫學院兒科傳染病科主任莎倫·納赫曼(Sharon Nachman)博士說，水瓶就算看起來或聞起來都很乾淨，但仍應該每天倒空並清潔所有的配件，飲水若在水瓶裡放置太長時間，一定的溫度下細菌就會開始生長，會導致生病。

該用什麼清潔水瓶？

其實就和在家中清潔碗盤杯具一樣，只需要溫水和溫和的洗潔精即可。紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Robert Grossman School of Medicine)病理學系臨床教授蒂爾諾(Philip Tierno)博士說，溫和的洗潔精含有表面活性劑，可以使水更易溶於脂並降低水表面張力，可以消滅微生物，由於太冷的水較難溶解肥皂，因此溫水是最佳選擇。

此外，也可使用白醋或小蘇打。至於清潔工具，除了用海綿之外，吸管和蓋子等具有小縫隙的地方，需要用小毛刷等才能清潔乾淨。

如何知道水瓶髒了？

進食後嘴裡就會留下食物殘渣，口腔內會會因此滋生細菌，喝水的時候就會進入水瓶內，導致瓶子出現異味或水產生苦味。

水瓶可以放洗碗機洗嗎？