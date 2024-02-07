我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

多喝水有益身體 水瓶清潔卻常被忽略 影響健康

編譯黃祖綺／綜合報導
維持身體水分對於健康至關重要，國家醫學院建議民眾，每天都要喝到足夠的水。(美聯社)
維持身體水分對於健康至關重要，國家醫學院建議民眾，每天都要喝到足夠的水。(美聯社)

維持身體水分對於健康至關重要，不少民眾也養成隨身攜帶保溫瓶的好習慣，提醒自己隨時補充水分；不過，正確水瓶的清潔和衛生卻時常被忽略，反而影響到健康。

聯邦疾病防治中心(CDC)資料顯示，水分可以幫助消化，有助於調節體溫、緩衝關節和保護敏感組織；國家醫學院(National Academy of Medicine)也建議民眾，每天都要喝到足夠的水。

Yeti、Stanley和Hydro Flask等品牌都是市面上受歡迎的水瓶品牌，提供各種顏色和尺寸的多樣選擇，內部真空隔熱的設計可以保溫或保冰，保持水的溫度。雖然這些品牌都很不錯，但有了一個專業的水瓶，卻沒有好好清潔，喝到的水不但可能產生異味和苦味，甚至裡頭的細菌變成導致潛在疾病的因素。

多位傳染病和微生物學方面的專家給出建議，包括該多久清潔一次保溫瓶，以及該用什麼來清潔保溫瓶最恰當。

應該多久清潔一次水瓶？

石溪紐約州立大學(SUNY Stony Brook)醫學院兒科傳染病科主任莎倫·納赫曼(Sharon Nachman)博士說，水瓶就算看起來或聞起來都很乾淨，但仍應該每天倒空並清潔所有的配件，飲水若在水瓶裡放置太長時間，一定的溫度下細菌就會開始生長，會導致生病。

該用什麼清潔水瓶？

其實就和在家中清潔碗盤杯具一樣，只需要溫水和溫和的洗潔精即可。紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Robert Grossman School of Medicine)病理學系臨床教授蒂爾諾(Philip Tierno)博士說，溫和的洗潔精含有表面活性劑，可以使水更易溶於脂並降低水表面張力，可以消滅微生物，由於太冷的水較難溶解肥皂，因此溫水是最佳選擇。

此外，也可使用白醋或小蘇打。至於清潔工具，除了用海綿之外，吸管和蓋子等具有小縫隙的地方，需要用小毛刷等才能清潔乾淨。

如何知道水瓶髒了？

進食後嘴裡就會留下食物殘渣，口腔內會會因此滋生細菌，喝水的時候就會進入水瓶內，導致瓶子出現異味或水產生苦味。

水瓶可以放洗碗機洗嗎？

專家不建議，因為洗碗機所使用的洗劑較強，可能會損壞水瓶。此外，因為洗碗機難以完全的洗到整個瓶子和配件，用手洗還是較為乾淨。不過，有些洗碗機有高溫殺菌的功能，這點倒是可以幫助更徹底的清潔水瓶。

專家指出，水瓶就算看起來或聞起來都很乾淨，但仍應該每天倒空並清潔所有配件。(路透...
專家指出，水瓶就算看起來或聞起來都很乾淨，但仍應該每天倒空並清潔所有配件。(路透)

聯邦疾病防治中心 紐約州 高溫

上一則

日本旅遊買什麼？他爆買上千元UNIQLO 「隱藏」服務曝光

延伸閱讀

瑞典知名醫學院冷凍庫突壞掉 30年研究全毀 損失4700萬

瑞典知名醫學院冷凍庫突壞掉 30年研究全毀 損失4700萬
城市藍天綠地愈多 老人身心愈健康

城市藍天綠地愈多 老人身心愈健康
喬州班布里治建實驗猴飼育場 居民抗議憂逃跑引發疫情

喬州班布里治建實驗猴飼育場 居民抗議憂逃跑引發疫情
世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

熱門新聞

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
好市多(Costco)。美聯社

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

2024-01-30 09:24
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

2024-01-31 09:47
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

想遠距工作？這10家公司在招人

2024-01-31 10:14

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多