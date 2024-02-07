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環保杯熱潮 恐釀過度消費反效果

編譯徐薏茹／綜合報導
史坦利的吸管隨手杯系列近期成為熱賣人氣商品，專家擔憂此舉恐促使這類產品的過度消費，反而不利支持環境永續性的目標。(取材自Stanley官網)
史坦利的吸管隨手杯系列近期成為熱賣人氣商品，專家擔憂此舉恐促使這類產品的過度消費，反而不利支持環境永續性的目標。(取材自Stanley官網)

美國百年經典保溫瓶品牌史坦利(Stanley)的吸管隨手杯系列近幾個月在社群媒體上掀起熱潮，成為熱賣人氣商品，然而根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，專家擔憂一時的環保杯熱潮可能促使這類產品的過度消費，反而不利支持環境永續性的目標。

雖然專家同意，對於希望購物選擇對環境永續性有利的消費者而言，可重複使用的產品是不錯的選擇，但多名專家表示，公司鼓勵購買不必要的多種產品是有問題的。

巴納德學院(Barnard College)及哥倫比亞大學氣候學院的循環專家珊卓·戈德馬克(Sandra Goldmark)表示，每一種產品都有個「環境回收期」，消費者需要真正理解為何購買多種耐用物品如此不可持續，反而更像是作為快時尚物品使用。

循環專家研究的經濟模式注重透過各種方法延長產品的生命周期，包括重複使用、維修、翻新和回收。

Stanley一名發言人向ABC News表示：「環境永續性的使命是Stanley的核心價值，我們的產品優先使用回收材料，消除一次性塑膠的需求，並且每年增加回收含量。我們計畫透過負責任的設計繼續推出持續性更高的產品。」

但是近年來Stanley環保杯在TikTok等平台上大受歡迎，許多網紅發布影片，展示他們的Stanley環保杯收藏和限量版設計。

塑膠污染聯盟(Plastics Pollution Coalition)通訊經理艾瑞卡·西里諾告訴ABC news，行銷炒作營造出這些產品的「人造稀缺」(artificial scarcity)氛圍，「公司製作『限量』特別版是為了製造瘋狂的炒作，不幸的是，這是有效的。銷售可重複使用產品的公司需要擺脫這些策略，轉而幫助鼓勵減少浪費的價值觀，例如，示範如何適當保養環保產品，這樣大眾就不會覺得有必要重複購買更多產品。」

戈德馬克指出，Stanley環保杯並不是唯一的例子，Yeti、Hydroflask等其他品牌近年也有忠實的支持者。

社群媒體 哥倫比亞大學 TikTok

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