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疫後 男性下廚變少了 女性每周多煮兩餐

編譯黃祖綺／綜合報導
2022年，女性做飯的頻率大致沒有變化，男性下廚的頻率開始減少。(美聯社)
2022年，女性做飯的頻率大致沒有變化，男性下廚的頻率開始減少。(美聯社)

一項長期追蹤男女下廚比例的調查發現，有別於之前男女下廚比例愈來愈近，現在自己在家烹飪的性別差距又開始擴大，在全球幾乎每個國家，女性做飯的次數都比男性多；美國女性平均每周比男性伴侶要多烹煮兩頓飯。

蓋洛普民調機構(Gallup)和食譜社群Cookpad追蹤了全球各國的人們自己準備餐點並且在家吃飯菜的頻率，從數據結果發現，2022年女性平均每周自己在家煮飯不到九餐，男性則是每周約四餐。

這項調查是在2018年開始進行，當時男女在家煮飯的差距較為鮮明，但在新冠肺炎疫情期間的數據顯示，男性自己做飯的次數變多了。蓋洛普研究總監杜根(Andrew Dugan)說，自調查開始以來，男女之間下廚的比例差距每年都在縮小。

杜根表示，雖然之前一直維持這樣的趨勢，但最新的調查結果令他感到驚訝，因為這樣的趨勢發生了逆轉。2022年，女性自己做飯的頻率大致維持不變，但男性做飯的頻率開始減少，平均來說，男性每周少下廚一次。

杜根表示，這是性別差距擴大的起點，幾乎已經回到2018年調查剛開始的情況，這可能也說明，人們開始重新確立了傳統的性別角色。

至於每個國家的性別差距稍有不同；在美國，女性平均每周比男性多做兩餐，調查報告也指出了性別差距最大的幾個國家，包括衣索比亞、塔吉克、埃及、尼泊爾和葉門，這些國家的女性每周平均比男性多煮八餐。

兩性烹飪次數差異最小的國家多數在歐洲，義大利是唯一男人下廚次數比女性多的國家。(...
兩性烹飪次數差異最小的國家多數在歐洲，義大利是唯一男人下廚次數比女性多的國家。(路透)

而在烹飪方面性別差異最小的國家，則多數集中在歐洲，包括西班牙、英國、瑞士、法國和愛爾蘭。只有義大利的男性實際上比女性有更多的下廚次數；杜根表示，這還滿令人感到驚訝的。

這項研究並未指出為什麼會有這種男女差距的逆轉情形，也不清楚為什麼義大利的男生下廚次數會變得比較多。

男女下廚的比例又開始擴大，美國女性平均每周比男性伴侶要多烹煮兩頓飯。(路透)
男女下廚的比例又開始擴大，美國女性平均每周比男性伴侶要多烹煮兩頓飯。(路透)

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