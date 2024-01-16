偏鄉地區成照護荒漠 產房少待產風險增

田納西州一名助產士正在為孕婦產檢。偏鄉地區面臨產房嚴重不足的窘境，助產士生產中心被認為是目前最可接受的替代方案。(美聯社)

全國逾200萬名育齡女性居住在沒有醫院或婦產中心的「生產照護荒漠」，大部分為鄉村地區。醫生與研究人員指出，醫院產房不足，意味著生育安全性降低；一項研究顯示，鄉村居民因懷孕和分娩面臨可能危及生命之併發症 甚至死亡的風險，比都會地區居民高出9%。

愈來愈多偏鄉地區醫院關閉待產房，迫使孕婦生產時必須長途跋涉，有些人不得不在急診室分娩，不到半數的偏鄉醫院設有產房。政府及家庭急於尋找解決方案，其中一種較有幫助的解方是獨立助產士生產中心，但若出現嚴重併發症，這些助產中心往往也得仰賴附近醫院支援。

鄉村地區缺乏待產設施的問題已存在多年，根據美國醫院協會(The American Hospital Association)的資料，2015至2019年間，鄉村醫院至少有89間產房關閉，之後又有更多產房被關閉。

南卡 羅來納大學鄉村和少數族裔健康研究中心研究員洪佩瑩(Peiyin Hung，音譯)表示，產房關閉的主要原因包括出生人數減少、人力配置、醫療補助(Medicaid)經費過低，以及財務壓力等。

以45歲的高齡產婦艾麗莎·奧德森(Alisha Alderson)為例，因當地產房突然關閉，生產前不得不離開俄勒岡州東部鄉村的家，前往醫院附近的親人家中借住。她原本打算在聖阿方索斯醫院(Saint Alphonsus)生產，但該醫院表示產科護理師人力不足而將她拒絕。

一些州及社區正採取行動創建更多獨立生產中心，如康乃狄克州 州長賴蒙特(Ned Lamont)近期簽署一項法律，授權類似的生產中心，允許其作為低風險妊娠的替代方案。