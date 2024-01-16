偏鄉地區成照護荒漠 產房少待產風險增
全國逾200萬名育齡女性居住在沒有醫院或婦產中心的「生產照護荒漠」，大部分為鄉村地區。醫生與研究人員指出，醫院產房不足，意味著生育安全性降低；一項研究顯示，鄉村居民因懷孕和分娩面臨可能危及生命之併發症甚至死亡的風險，比都會地區居民高出9%。
愈來愈多偏鄉地區醫院關閉待產房，迫使孕婦生產時必須長途跋涉，有些人不得不在急診室分娩，不到半數的偏鄉醫院設有產房。政府及家庭急於尋找解決方案，其中一種較有幫助的解方是獨立助產士生產中心，但若出現嚴重併發症，這些助產中心往往也得仰賴附近醫院支援。
鄉村地區缺乏待產設施的問題已存在多年，根據美國醫院協會(The American Hospital Association)的資料，2015至2019年間，鄉村醫院至少有89間產房關閉，之後又有更多產房被關閉。
南卡羅來納大學鄉村和少數族裔健康研究中心研究員洪佩瑩(Peiyin Hung，音譯)表示，產房關閉的主要原因包括出生人數減少、人力配置、醫療補助(Medicaid)經費過低，以及財務壓力等。
以45歲的高齡產婦艾麗莎·奧德森(Alisha Alderson)為例，因當地產房突然關閉，生產前不得不離開俄勒岡州東部鄉村的家，前往醫院附近的親人家中借住。她原本打算在聖阿方索斯醫院(Saint Alphonsus)生產，但該醫院表示產科護理師人力不足而將她拒絕。
一些州及社區正採取行動創建更多獨立生產中心，如康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)近期簽署一項法律，授權類似的生產中心，允許其作為低風險妊娠的替代方案。
哈佛公共衛生學院助理教授阿萊西婭·麥格雷戈(Alecia McGregor)表示，助產士主導的生產中心是生產照護危機的主要可能解方，「只能在醫院進行的救命手術對於極高風險病例來說至關重要，但對於大多數低風險的孕婦來說，生產中心可能是降低美國醫療照護系統成本及改善結果的重要解決方式。」
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