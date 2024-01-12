專家說 這些睡姿較容易做噩夢

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許多人都知道睡眠姿勢對睡眠品質與睡眠期間有很大影響，但或許不知道有些睡眠姿勢會讓人更容易做噩夢。

雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，一項睡眠姿勢與做夢的研究發現，喜歡左側睡的人比右側睡者更容易做噩夢。原因何在？難道仰睡與趴睡就可避免做噩夢嗎？

夢境解析專家、暢銷書作者泰瑞莎 · 張（Theresa Cheung）表示，這是有可能的，任何睡姿都會做夢，但某些研究顯示，與左側睡相比，右側睡會有更多宣洩情緒與有助療癒的夢；而左側睡可能與噩夢有關，因為左側睡會給心臟帶來更大壓力。泰瑞莎說，只要有壓力，睡眠品質就會變差，隨之而來的就是噩夢連連。

她也指出，雖然左側睡和右側睡者夢境品質不同，但仰睡的人也比趴睡者更容易做噩夢。研究顯示，仰睡容易引發噩夢，而趴睡者的夢更有力量。

泰瑞莎認為，仰睡時容易做噩夢，是因為睡眠姿勢會影響呼吸。研究指出，仰睡會讓睡眠呼吸中止（sleep apnea）等呼吸問題噩化；她解釋說，這也會導致做噩夢。

有夜間呼吸困難的人更容易從深層睡眠進入淺層睡眠，做的夢也多與焦慮有關。截至目前，尚未有足夠的研究顯示睡眠姿勢會影響夢境，但有可靠的研究指出，呼吸問題會導致睡眠品質不佳；而睡眠品質差，便會讓做噩夢的機率增加。

泰瑞莎建議，如果經常做噩夢，不妨嘗試改變睡姿。最好的方法是採取較有利呼吸順暢的右側睡，這樣或許可減少做噩夢，但如果有胃灼熱毛病，右側睡則非最佳選擇。

然而，做噩夢並不一定與睡眠姿勢有關，睡眠環境與就寢習慣也很重要。泰瑞莎表示，睡眠最關鍵的因素永遠與舒適度有關，而改善做噩夢的最好方法就是從睡眠衛生（sleep hygiene，指良好的睡眠習慣）做起。