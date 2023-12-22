用烤盤紙 哪一面向上很重要

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喜愛烘焙的人或許都曾有過這樣的困惑：烤盤紙（parchment paper）與蠟紙（wax paper）有何不同？美食網站「食物共和國」（Food Republic）報導，蠟紙應遠離高溫 烤箱，烤盤紙雖同樣防黏，但適合用於烤箱、好裁剪；麵包師和廚師相信它能保護烹飪用具不被燒焦、留下污痕。但仔細觀察烤盤紙，會發現它有一面較亮，另一面較暗，有時容易誤以為兩面都是一樣的。

烤盤紙的光澤與耐熱功能來自矽膠（silicone）塗層。有些品牌會將烤盤紙的兩面都塗上矽膠，有些則不會。「食物共和國」指出，要想充分發揮烤盤紙的優點，使用時一定要先檢查、確保有光澤的一面朝上。

烤盤紙的功能來自與可重複使用的烘焙墊(baking mats)相同材質：矽膠。這種聚合物是個絕緣體，能使食物均勻受熱，但無法長時間保溫；在廚房檯面上放幾分鐘後，摸起來就會變涼。這種橡膠般的物質還能防止食物的沾黏，讓鍋鏟用起來更輕鬆。

雖然都可防黏，但烤盤紙比矽膠墊多了些優點。烘焙時可將它裁剪成適合任何形狀或模具的尺寸，烹飪時也可以將其裁剪成適合氣炸鍋與托盤尺寸的襯墊。薄薄的烤盤紙還能讓熱度快速傳導，烤出略帶焦糖色的蔬菜與其他食物。為確保紙張不脫落，可先在托盤上噴點水。

不過，須注意的是，烤盤紙只能承受華氏425至450度高溫，在烤肉時，它並非好的選擇，無法取代防油的鋁箔紙。