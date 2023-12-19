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為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

研究：疫期心理問題 少女比少男更嚴重

編譯周芳苑／綜合報導
新冠疫情期間，由於學校實體課取消、與同齡友人分離等壓力，對青少女精神影響特別嚴重。(美聯社)
新冠疫情期間，由於學校實體課取消、與同齡友人分離等壓力，對青少女精神影響特別嚴重。(美聯社)

刊登在「美國醫學會精神病學」期刊(JAMA Psychiatry)的研究報告顯示，新冠疫情期間有大量家庭因子女深陷憂鬱或有自殺傾向而迫切求助，他們將這些孩子送進急診室，而學校實體課程中斷、與同齡人分離、家庭衝突等壓力因素可能對女孩衝擊特別嚴重。

這份調查針對私人保險索賠進行大規模分析，以410萬名病患為研究對象，顯示急性心理健康危機激增主要源自13至17歲青少女。

調查顯示，疫情第二年，因精神健康出問題進急診室的人較疫情前大增22%，有自殺行為和飲食失調問題明顯增加；2021年3月至2022年3月間，男性青少年因精神問題掛急診的人數減少9%。

因精神健康問題進急診室的總人數較疫情前增加7%。

哈佛醫學院(Harvard Medical School's Department)醫療保健政策系博士生奧弗黑格(Lindsay Overhage)是研究報告作者之一；她說，精神健康問題主要源自自殺念頭、自殺行為及自殘。

疾病防治中心(CDC)2022年研究顯示，青少年男女深受父母失業及食物不安所影響，過半青少年報稱受父母情緒虐待、超過十分之一甚至受到肢體虐待，三分之二學生完成作業有困難。

波士頓醫療中心兒童和青少年精神病學家克勞福德(Christine M. Crawford)說，青少年男女對精神健康醫療的態度不同，女孩會彼此訴苦，或許會建議與父母談一談、尋求協助；疫情期間青少年經常到社交媒體搜尋精神健康內容。

另一研究作者哈佛醫學院醫療保健政策系經濟學家赫斯坎普(Haiden Huskamp)說，急診室對急性精神健康危機的護理很少，患者壓力易增加，令人擔憂。

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