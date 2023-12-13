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生前節儉 印州退休老人1300萬遺產全捐慈善

編譯俞仲慈／綜合報導
印第安納州男子卡恩2021年去世前立下遺囑要捐出遺產，最後由十餘家非營利組織共同分享1300萬元善款。(取材自慈善機構Teachers' Treasures)
印第安納州男子卡恩2021年去世前立下遺囑要捐出遺產，最後由十餘家非營利組織共同分享1300萬元善款。(取材自慈善機構Teachers' Treasures)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，印第安納州一名退休老人一生節儉，死後留下1300萬元遺產，並指名全數捐贈給慈善機構。

印第安納波里斯(Indianapolis)一家專為教育工作者提供免費教材的慈善機構Teachers' Treasures，某天突然接到電話，對方表示要捐款100萬元，讓執行董事瑪格麗特·希恩(Margaret Sheehan)完全不敢置信：「真是一種令人驚訝的行善方式。」

而且過去兩年內，印第安納波里斯各地有許多家非營利組織都接到相同的捐款電話；「援助印州退伍軍人暨家庭組織」執行長艾美·希爾德布蘭德(Emmy Hildebrand)回想當時表示：「對方說的第一句話是『你會用100萬元做什麼？』」

致電者是律師艾薩克斯(Dwayne Isaacs)，他坦承因為電話過於突兀而多次遭到拒絕：「可能有三、四家機構因為拒接我的電話而喪失機會。」

捐款是來自已逝客戶卡恩(Terry Kahn)，他在退伍軍人管理局服務30年後退休，沒有直系親屬，而且生前節儉持家。

艾薩克斯透露，卡恩住在印第安納波里斯南部一棟簡陋房屋，開著破舊的汽車，因為覺得手機太貴而拒用，就連2021年去世前也交代不要發布訃聞。

卡恩生前已立下遺囑，要將遺產慷慨捐出，因為沒有具體列出捐贈對象，於是艾薩克斯只好四處打電話詢問，最後由十餘家非營利組織共同分享1300萬元善款。

同時艾薩克斯在完成客戶遺願後也強調：「毫無疑問，卡恩會在某個地方露出微笑，因為他從中得到快樂。」

退休 印第安納州

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