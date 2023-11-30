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你需運動這麼多時間 才能抵消坐十小時的不良影響

編譯尤寶琪／即時報導
研究顯示，每天做最多40分鐘的「中等至劇烈的運動」，可以抵銷約10小時坐著不動的負面影響。(Getty Images)
研究顯示，每天做最多40分鐘的「中等至劇烈的運動」，可以抵銷約10小時坐著不動的負面影響。(Getty Images)

我們都知道長時間坐著對我們不好，但是需要多少運動量，才能抵消整天坐著對健康的負面影響呢？研究建議，每天30分鐘到40分鐘的運動量就夠了。

根據2020年發布的一項統合分析(Meta-analysis)研究，每天做最多40分鐘的「中等至劇烈的運動」，可以抵銷約10小時坐著不動的負面影響，但其實任何運動量，甚至光是站起身，在一定程度上都會有所幫助。

該研究分析了九項研究結果，其中涉及了來自四個不同國家，共4萬4370人所配戴的健身追蹤器資料。

分析發現，生活習慣久坐不動者的死亡風險，會隨著進行中等至劇烈強度運動時間的增加而減少。

研究人員在報告中解釋：「在進行約30分鐘到40分鐘中等至劇烈運動的個人中，長時間久坐者和死亡風險之間的關聯，與不長時間久坐者之間沒有顯著差異。 」

換句話說，進行一些高強度活動，像是騎車、快走和園藝活動等，可以將你早死的風險，降低到不久坐者的風險水平。

這項研究所依據的健身追蹤器資料，大致符合2020年世界衛生組織(WHO)的指南；該指南建議，應對久坐不動，每周應進行150分鐘到300分鐘中等強度活動，或75分鐘到150分鐘高強度運動。

不搭電梯改走樓梯、與孩子和寵物玩耍、參加瑜珈或跳舞課、做家務、散步或騎車等，都被認為是增加活動量的好方法；如果一開始無法維持30到40分鐘也沒關係，研究人員建議，循序漸進，慢慢增加時間與強度。

WHO

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