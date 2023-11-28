年長放錯鑰匙位置正常 但「健忘5跡象」恐非正常退化

隨著年齡增加，人都會出現健忘情形，但若有無法學習新的事物、在熟悉的地方迷路等不尋常情況，就應就醫。(Getty Images)

人隨著年紀增長，通常會伴隨健忘，但不必過於擔心。耶魯醫學 院神經心理學家卡里昂(Carmen Carrion)說，會出現輕微健忘，例如放錯鑰匙位置或一下子想不起名字，他說，「這些跟年紀相關的記憶改變，通常無須擔憂。」

不過，神經科專科醫生也提醒，部分形式的記憶力喪失並非正常的退化，有可能是發生了更嚴重的問題。

1.無法學習新的事物

專家指出，如果發現自己學習任何新的東西出現困難，就可能需要擔心。正常來說，人們需要時間去習慣一支新手機或一部筆電，但如果根本沒辦法做到，就該考慮就醫，接受進一步檢查。

若有無法學習新的事物、原本易如反掌的事如今變得困難等不尋常的記憶問題，就應就醫。(Getty Images)

2.易如反掌的事變困難

如果以前容易完成的日常工作，如今卻變得不容易完成，這是一種警訊。克利夫蘭診所神經科醫師伯尼克(Charles Bernick)說，「例如一個煮菜的人，卻忘了之前能倒背如流的食譜 。」他也指出，財務也是可以發現異常健忘的領域，包括忘記繳帳單、同一帳單付了兩次、不能理解財務運作方式，或者購物時忘記如何找對零錢。

3.很快忘記跟人說過話

華盛頓大學醫院記憶與大腦健康中心神經學家羅森布魯(Michael Rosenbloom)說，「正常來說，一個人跟別人對話，至少會記得這件事。但假設一小時之後，這個人就忘了剛剛曾跟人對話過，就需要擔心了。在一天結束之前，你應該還能記得發生過這件事，否則也是警訊。」

人隨著年紀增長，通常會伴隨健忘，這雖然有時令人傷腦筋，但不必過於擔心。(Getty Images)

4.在熟悉的地方迷路

在熟悉的地方卻不知道怎麼走，可能就是記憶力喪失的異常跡象。俄勒岡大學神經學教授邁爾(Ulrich Mayr)說，「一個明顯的跡象就是在所住地方找不到路。」他舉例說，開車去雜貨店買東西卻迷了路或是赴完約，走回家竟然迷路。

5.重複講同樣的事

卡里昂指出，如果同一天或才幾分鐘，就重複提起同一個問題或事情，就可能是記憶力喪失的異常跡象。