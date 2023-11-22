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名人現身說法 公開討論女性更年期不再是禁忌

編譯周靜芝 / 即時報導
圖從左到右分別為：茱兒·芭莉摩（Drew Barrymore）、前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）和歐普拉（Oprah Winfrey）。美聯社
圖從左到右分別為：茱兒·芭莉摩（Drew Barrymore）、前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）和歐普拉（Oprah Winfrey）。美聯社

流行文化中不乏對青春期的描述，電視、電影、書籍與音樂不斷地呈現、詮釋青春期的騷動與不安；而許多女性在步入中年、月經快結束時，由於荷爾蒙變化所經歷的「第二個青春期」，直到最近才逐漸獲得重視。

前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）在接受「人物」（People）雜誌訪問時表示，她正在接受荷爾蒙替代療法（hormone replacement therapy），並停止追求她肌肉緊實的二頭肌手臂。茱兒·芭莉摩（Drew Barrymore）在她的脫口秀節目中提到自己第一次出現熱潮紅症狀；歐普拉（Oprah Winfrey）在主持一個由名人與醫生組成的討論會上，探討論婦女停經的問題。

醫生強調，女性應該仔細考慮這些醫療建議的來源，並指出一些名人也可能在推銷產品或服務；但他們樂見更多關於更年期的公開討論，可以讓女性瞭解應對方法，並改變對更年期的刻板印象。

更年期的定義，是女性最後一次月經後的一年；許多婦女不確定該如何應對更年期開始的各種症狀，通常包括熱潮紅、失眠與情緒起伏等，這些是停經的前幾年會出現的過度時期。

珍·岡特（Jen Gunter）是名婦科醫生，也是「更年期宣言：以事實和女權主義主導健康」（The Menopause Manifesto: Own Your Health with Facts and Feminism）一書作者。她指出，更年期是一個複雜的問題，希望將它簡單化或許是這些名人言論吸引人之處。

「誰不想要有一根魔法棒？」岡特對沒有受過專業訓練或可能存在利益衝突的人所提供的醫療建議提出了警告。她說，要明白誰才是專家，誰的話才可信。不過，名人可以透過討論這個長期以來被視為禁忌的話題來提供協助。

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