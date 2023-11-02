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有助長壽和生活品質 握力可以培養

編譯尤寶琪／即時報導
強而有力的抓握力，不僅在運動或做家事時大有幫助，如今也被證實與長壽和更健康的生活息息相關。圖為吊單槓運動。（記者曾原信／攝影）
強而有力的抓握力，不僅在運動或做家事時大有幫助，如今也被證實與長壽和更健康的生活息息相關。圖為吊單槓運動。（記者曾原信／攝影）

強而有力的抓握力，不僅在運動或做家事時大有幫助，如今也被證實與長壽和更健康的生活息息相關；部分原因在於雙手有力的人往往在生活上更積極，而積極的生活本身就與長壽有關。

無論是打開罐子或是抓住手把防止自己摔倒等 ，在有些會隨著年紀增長而變得困難的日常生活瑣事上，抓握力就變得很重要；儘管如此，抓握力並非是大家運動的主要目的，且多數時候是根本連想都沒想過。

運動醫學專家(Kinesiologist)凱蒂．鮑曼(Katy Bowman)表示：「手是身體中很重要的部位，但我們運動從未去關注它。」

紐約市手外科醫生南斯(Erin Nance)也指出，我們的手整體來說日漸虛弱，很可能是我們使用智慧型手機和觸控螢幕的方式所致；她補充說，要解決這個問題，不僅需要鍛鍊手中的微小肌肉，還需要鍛鍊前臂以及上臂、肩膀和核心的肌肉。

評估你目前手部力量或抓握力，南斯建議先握住像是鐵鍋一樣的重物，想像是要把鍋中的東西到出來一樣，旋轉重物；然後，再看看你是否能維持伏地挺身的姿勢，用雙手和手腕支撐體重。如果這兩件事做起來稍有困難，那你可能會需要加強握力，並可從訓練中受益良多。

專家指出，訓練抓握力同時也動用其他肌肉的練習是最有效的，因為這模仿了日常生活的動作；例如，雙手拎著重物行走的農夫走路(farmer's carry)，這可以鍛鍊握力以及核心肌群、手臂、肩膀和背部。

EOS Fitness健身房的教育總監麥考爾(Pete McCall)則推薦雙臂懸掛(dead hang)，也就是吊單槓一開始的姿勢；「這需要握力來控制身體體重，這對肩膀上背部和核心也都有好處，」麥考爾說，並建議初學者可以從懸掛10秒鐘開始，然後慢慢增加到1分鐘。

物理治療師、線上運動計畫GMB Fitness共同創辦人伊拉諾(Jarlo Ilano)則推薦用四肢在地面行走的「熊爬」，這是在鍛鍊握力同時幫助增強其他肌肉的好方法。他建議每次「熊爬」2分鐘，共進行四輪，每輪休息兩分鐘。

肌肉 教育總監 健身

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