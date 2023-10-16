新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版疫苗雖會帶來惱人的副作用，但大多數人最多在幾天內就能克服。Getty Images

秋天來臨，對咖啡 愛好者來說，代表南瓜拿鐵再度回歸；而對多數民眾來說，一款新版新冠疫苗 補強針的推出，與大家更息息相關。

布萊恩特大學（Bryant University）生物與生物醫學 科學教授霍肯妮絲（Kirsten Hokeness）表示，新的新冠補強針的副作用與先前的疫苗差不多，包括疲勞、頭痛、關節疼痛、惡心、注射部位疼痛、淋巴結腫脹等；有些人還會出現輕微的肌肉酸痛、發冷或低燒。

根據生活消費新聞網站Parade報導，這些副作用似乎難以避免，但好消息是，和注射疫苗相同，出現這些副作用，代表免疫系統正在發揮作用，保護身體免受更嚴重的新冠病毒感染。

值得注意的是，儘管有些人可能不會出現任何副作用，但這並不代表疫苗無效，霍肯妮絲說，每個人的身體和免疫系統都是獨一無二的。

雖然新冠疫苗會帶來惱人的副作用，但大多數人最多在幾天內就能克服。免疫學家帕德賈塞克（Jenna Podjasek）表示，多數新冠補強針的副作用都很輕微，會在24至48小時內消退。

免疫學家幾乎一致同意的是，新版疫苗的益處絕對大於副作用的風險。霍肯妮絲說，在權衡利益與風險之下，接種新冠疫苗後，可能導致長期健康問題的嚴重副作用十分罕見，但據報導，感染新冠損害可能更大，包括長新冠（long Covid）的後遺症、甚至死亡。

接種新版疫苗的另一個明顯好處是，它能更有效地預防新的變種病毒 。南佛羅里達大學（University of South Florida）內科學副院長邁可·鄧（音譯，Michael N. Teng）指出，新版疫苗比原來的疫苗更符合流行毒株，因此有明顯的好處；此外，身體的抗體反應會隨著接種疫苗和感染時間的增長而減弱。他說，假日期間人們會大量旅行以及在封閉的空間內互動，因此更該加強免疫保護。

雖然免疫學家們都認為接種新的補強針很重要，但它不應該是個人保護免受病毒感染的唯一方式，尤其是在初秋和節假日前，感染率都會激增。

邁可·鄧在接受Parade訪問時表示，疫苗應與其他保護措施結合，例如讓罹患重症風險較高的人（65 歲以上或有潛在疾病者）戴上口罩 和注意通風問題。