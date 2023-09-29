不用日行萬步 只要走4000步、健康顯著提升
運動科學家早就駁斥了「每天走1萬步才能保持健康長壽」的觀念；現在，一項最新研究更得出結論，每天步行不到4000步，就能獲得顯著健康益處，降低因任何原因造成的死亡風險，其中包括心血管疾病在內。
該研究報告作者之一、約翰霍普金斯大學醫學院心臟病專家馬汀(Seth Shay Martin)表示，步行4000步，約等於30到45分鐘內行走兩哩；走的步數越多，獲益越大。參與者每多走1000步，死亡風險就會降低15%。
未參與該研究的妙佑診所(Mayo Clinic，前譯馬友診所)預防心臟病學專家托馬斯(Randal Thomas)表示，「出門散個步，是我們可以推薦的最佳良藥。」
這項研究整合分析了17項研究，它們全都在觀察人們通常一周內走了多少步，並在約七年後追蹤健康結果。這項研究無法明確證明步行本身是否降低患病和死亡風險，也無法證明通常更健康的人是否每日走的步數更多。
馬汀說，「我不希望大家把4000步看成一個非得超過此確切步數的神奇數字；它就只是表示，越多越好。」
哈佛醫學院醫學教授、步數與健康專家李伊敏(I-Min Lee，譯音)說，運動研究早已確立了這個原則，新研究強調的是，健身不是「全有或全無」，每一點運動都有幫助；日常生活中的小動作，包括從臥室移動到浴室，衝去喝杯咖啡，累加起來，就會產生影響。
麥克馬斯特大學副教授海茲(Jennifer Heisz) 表示，由於該研究結合多項研究數據來確定4000步的目標，未必每個人都會帶來相同好處。但與此同時，那些認為自己不活躍的人，或因為患了慢性病而難以鍛鍊的人，可能會低估運動的價值--在巷子裡多走一圈或出去散步10分鐘，都會產生很大的影響。
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