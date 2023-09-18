專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

由於醋和小蘇打有去油除臭效果，用來疏通阻塞水管，近年來大為流行，但專業清潔工警告大家，經常用這兩樣家庭必備品通水管，可能弊大於利。

為什麼？專家舉出三大理由：

一、兩者並用，會引發強烈的化學反應，卻仍不足以分解水槽、洗臉盆、洗澡間水管裡的堵塞物。Bellshop搬家公司的瓦倫提諾（Nick Valentino）說，久而久之，水管再用醋通，效果就會越來越小。

他說，醋用作日常清潔劑還不錯，但要對付廚房水槽下累積的食物和細菌孳生，顯然效力不夠強，「和小蘇打合併使用，運氣好的話也許有效果，但是水管阻塞，最好還是用Drano或其他化學疏通劑。」

二、醋的酸性，會破壞橡膠塞子。坎培拉清潔公司（Canberra Bond Cleaning）的專家艾班多（Ralph Abundo）警告說，特別是醋和蘇打粉綜合作用時，腐蝕力更強，要防止廚房水管漏水或其他地方破損，千萬別兩樣合用。

三、老水管易腐壞。通水管時，要小心的不只是橡膠塞。擔任Deluxe Plumbers顧問的水管師傅莫瑞斯（Mark Morris）說，醋和小蘇打也會損壞水管，特別是多年未換的老舊水管。