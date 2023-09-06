植物也有易燃性 家庭園藝應注意

蒲葦（pampas grasses）被認為是高度易燃植物，在冬季或乾旱期間處於乾燥狀態時，可燃性便會提高。美聯社

在酷暑籠罩下，熱浪 與野火侵襲全球各地，國家防火協會（National Fire Protection Association）野火部主管史坦伯格（Michele Steinberg）說，有些植物比其他植物更易燃，但她表示，沒有所謂的「防火植物」，所有植物在適當的條件下都可能被點燃。

哪些植物更容易著火

含有芳香油、樹脂、蠟或膠狀汁液的植物是最容易被點燃，即使它們得到足夠水分的澆灌與照顧。這些植物包括相思樹、竹子、桉樹（eucalyptus）、金銀花（Japanese honeysuckle）、迷迭香、金雀花（Scotch broom）和白鮮（gas plant）。白鮮的英文名來自於它的花朵和葉子會散發出易燃氣體。

水樺（river birch）等樹皮會剝落的樹木，通常比不會剝落的更易燃；而雪松（cedar）、絲柏（cypress）、冷杉（fir）、刺柏（juniper）、松樹和雲杉（spruce）等細針葉常綠灌木和樹木，則含有揮發性樹液和樹脂。它們掉落的針葉被晾曬在地面或屋頂上，會進一步增加火災風險。紅木（Redwood）是個明顯的例外，由於其樹皮中含有單寧酸，因此被認為是耐火樹種。

水樺（river birch）等樹皮會剝落的樹木，通常比不會剝落的更易燃。美聯社

許多草，例如引發夏威夷 大火的野牛草（buffalo grass）、糖蜜草（molasses grass）和大黍（guinea grass），以及狼尾草（fountain grasses）和蒲葦（pampas grasses），都被認為是高度易燃物。當它們在冬季或乾旱期間處於乾燥狀態時，可燃性便會提高；過度的乾熱氣候會導致土壤中的水分蒸發，同時也會蒸發許多植物中的水分，使它們變成「火種」。

原生植物與外來種

史坦伯格說，從整體來看，原生植物並不一定比外來物種不易燃。但非本地、入侵植物會帶來更高的火災風險，因為它們很容易傳播，不會受到野生動物的干擾，比原生植物更具競爭力，通常還耐熱、耐旱和耐暴雨 。它們能迅速覆蓋田野、數英畝甚至數英里的土地，閃電等火花就能將其點燃。

為了達到最佳的防火效果，園藝植物應選擇落葉樹，如白蠟樹（ash）、垂絲海棠（crabapple）、山茱萸（dogwood）、刺槐（locust）、楓樹和橡樹，而不是針葉常綠樹。葉片充滿水分的多肉植物，如非洲冰花（ice plant）和景天屬（sedums），以及一些地被植物，如筋骨草（ajuga）和地被福祿考（creeping phlox），燃燒速度較慢。

選擇植物時應注意的事項

華盛頓州 立大學發布過一份寶貴的指南，指出了耐火植物的一般特徵：

- 葉片含水量高（點燃和燃燒速度較慢）。

- 很少或沒有季節性枯死植被。

- 樹枝生長習性較開散（它們為火災提供的燃料較少）。

- 整體的枝葉較少（同樣也減少了火源）。

- 生長緩慢，因此較少需要修剪（如上述枝葉較為開散）。

- 植物上沒有樹脂物質（即莖、葉或針葉沒有樹脂、油或蠟）。