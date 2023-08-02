應該天天洗澡？醫師看法不同：可兩三天洗一次

應該多久洗一次澡？專家稱因人而異，也不要洗得「太乾淨」。(Getty Images)

每個人的衛生習慣都不同，有人起床或睡前一定得洗個澡，也有人不會天天洗澡；但到底應該多久洗一次澡呢？

西奈山皮膚科診所主任安琪拉‧蘭姆(Angela Lamb)醫師說，多久洗一次澡是個人喜好的問題。

紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Health)皮膚科助教瑪麗‧史蒂文森(Mary Stevenson)醫師也表示，多久洗一次澡取決於許多因素，包括你的皮膚、年齡和活動水平。史蒂文森表示：「一般來說，你應該每兩到三天淋浴、沐浴或清潔一次。」但如果運動或從事讓你大量出汗的活動，那就需要多洗幾次。

但若洗得不夠，就可能出現臭味；蘭姆指出，天生體味淡的人，從社會角度來看，不洗澡也能在短時間內不被發現；但也有人就算聞到了臭味，也不覺得需要洗澡。

不過史蒂文森則指出，皮膚油脂層過厚，可能容易患上毛囊炎。

可能洗澡過度嗎？

蘭姆指出，洗澡太頻繁會讓皮膚變得乾燥，破壞皮膚保護屏障；她說：「過度清洗，會讓自己更容易受到感染，因為皮膚上有一些很好的天然細菌和保護層，是你需要保存下來的。」所以，一天洗太多次澡並非是個好主意。

該如何洗澡？

「絕大多數人洗澡時習慣用肥皂打片全身，但其實並不需要如此，」史蒂文森指出，「你其實只需要用肥皂洗腋下、鼠蹊和腳，這些會讓你『有味道』的地方。」

肥皂是一種清潔劑，有助於分解表層油脂並將其從皮膚上清除；史蒂文森補充說，用肥皂洗遍全身，會把這些油脂移除，導致你皮膚更容易變得乾燥、敏感，尤其是在寒冷的冬天；所以，多數時候你並不需要用肥皂清洗腿、手或腹部。另外，洗澡也別洗太久或洗太熱。