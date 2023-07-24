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小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

編譯周靜芝 / 綜合報導
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images

小蘇打（baking soda）可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得；從擦洗瓷器上的咖啡、茶漬到去除衣物上的髒垢，幾乎無所不能。

但值得注意的是，小蘇打在使用上仍有它的局限性。小蘇打較粗的顆粒使它不適合用於清潔易刮傷的材質。家居生活網站Better Homes & Gardens建議以下這6種家用品千萬不能用小蘇打來清洗：

1. 鏡子和窗戶

小蘇打的略粗顆粒很適合用來刮除物品表面上的污漬，但應避免用來清潔玻璃等易刮傷的材質。小蘇打會在鏡子和窗戶玻璃上留下細小的刮痕，造成表面光澤暗淡及無法修復的損壞。

2.玻璃陶瓷爐灶面板

與鏡子和窗戶玻璃一樣，在清潔玻璃陶瓷爐灶面板時，最好不要使用小蘇打，以免刮傷表面。可使用乳狀清潔劑或用刮刀來取代小蘇打，去除烹飪後的殘留物。

3. 鍍金材質

碗碟、餐具、玻璃器皿等表面的鍍金塗層應小心處理，以避免碎裂、刮傷或磨損。在清洗這些精緻物品時，應避免用小蘇打來擦洗鍍金塗層，可選擇溫和的清潔劑，如洗碗精、不粗糙的海綿和超細纖維布。

4. 鋁製器皿

小蘇打為鹼性，鋁製品長時間暴露在任何鹼性物質中時，會導致金屬氧化，改變表面顏色。若非得使用小蘇打來清洗鋁製 品時，為避免金屬氧化並導致變色，應在清洗後立即徹底沖洗，以減少接觸時間。

5. 大理石與石英檯面

小蘇打的顆粒長期下來會對大理石和石英造成損害，由於小蘇打會造成刮痕並磨損大理石和石英表面的保護層，因此不適合作為日常清潔劑，應使用乳狀或液體清潔劑，避免代價高昂的永久性損壞。

6. 木質地板與家具

小蘇打會在木質地板和家具上造成細小刮痕、磨損密封膠，使木材表面光澤逐漸消失。密封膠受到侵蝕，除了會讓木地板或家具看起來暗淡無光外，還會使木材容易受到損壞，維修起來所費不貲。

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