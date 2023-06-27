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日本長壽者 每天最愛做這5分鐘運動

編譯周靜芝 / 綜合報導
日本長壽者每日必做5分鐘的「廣播體操」，這是日本流行的一種健康操，已有近百年歷史。Getty Images
日本長壽者每日必做5分鐘的「廣播體操」，這是日本流行的一種健康操，已有近百年歷史。Getty Images

飲食、健康的人際關係和正向的心態都是有助於長壽的因素，但如果沒有運動，長壽和快樂的仙丹妙藥就缺少一味。

暢銷書「日本人長壽和幸福的秘密」（Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life）作者賈西亞（Héctor García）和米拉利斯（Francesc Miralles）與日本沖繩100多位最年長者進行了訪談，當地是全世界百歲人瑞最集中的藍色區域（blue zone，指最長壽的地區，全世界共有五個藍區）。

該書作者研究沖繩百歲人瑞的日常生活，包括他們如何活動自己的身體。兩人在書中寫道，你不需要每天去健身房練一小時或跑馬拉松；正如日本的百歲人瑞所呈現的那樣，只需要在每天中增加運動量。

日本長壽者每日必做的5分鐘運動：廣播體操

賈西亞和米拉利斯訪談的每個人都說他們都在做「廣播體操」（radio taiso），這是日本流行的一種健康操，已有近百年歷史。即使是住在療養院的人，哪怕是坐在輪椅上，每天也至少會有5分鐘的體操時間。

廣播體操的日文拼音為「Rajio taisō」，名稱來自1929年在廣播中播出這套動作的指令；直到今天，日本最古老的廣播電台之一NHK Radio 1仍在每天早上6:30播放廣播體操。該電台的網站說，這些低強度的運動是開啟一天的好方法，只需三分鐘就能完成。

該書作者說，廣播體操的關鍵目的是「促進參與者間的團結精神」。他們表示，這套體操通常是團體進行，包括學校上課前和企業開始工作前。

廣播體操最具代表性的動作之一就是簡單地將手臂舉過頭頂、畫個圓圈後放下。賈西亞和米拉利斯說，這動作或許看起來很基本，但在現代生活中，許多人可能好幾天都不會把手臂舉超過耳朵。

瑜伽和太極拳也是日本年長者常做的運動。該書作者表示，如果不喜歡這套體操中的任何一個動作，可自由選擇一個自己喜歡、能讓你動起來的鍛練項目。

影片來源：YouTube/JapanSocietyLondon

日本 賈西 健身 療養院 馬拉松

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