日本長壽者 每天最愛做這5分鐘運動

日本長壽者每日必做5分鐘的「廣播體操」,這是日本流行的一種健康操,已有近百年歷史。Getty Images

飲食、健康的人際關係和正向的心態都是有助於長壽的因素,但如果沒有運動,長壽和快樂的仙丹妙藥就缺少一味。

暢銷書「日本 人長壽和幸福的秘密」(Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life)作者賈西 亞(Héctor García)和米拉利斯(Francesc Miralles)與日本沖繩100多位最年長者進行了訪談,當地是全世界百歲人瑞最集中的藍色區域(blue zone,指最長壽的地區,全世界共有五個藍區)。

該書作者研究沖繩百歲人瑞的日常生活,包括他們如何活動自己的身體。兩人在書中寫道,你不需要每天去健身 房練一小時或跑馬拉松 ;正如日本的百歲人瑞所呈現的那樣,只需要在每天中增加運動量。

日本長壽者每日必做的5分鐘運動:廣播體操

賈西亞和米拉利斯訪談的每個人都說他們都在做「廣播體操」(radio taiso),這是日本流行的一種健康操,已有近百年歷史。即使是住在療養院 的人,哪怕是坐在輪椅上,每天也至少會有5分鐘的體操時間。

廣播體操的日文拼音為「Rajio taisō」,名稱來自1929年在廣播中播出這套動作的指令;直到今天,日本最古老的廣播電台之一NHK Radio 1仍在每天早上6:30播放廣播體操。該電台的網站說,這些低強度的運動是開啟一天的好方法,只需三分鐘就能完成。

該書作者說,廣播體操的關鍵目的是「促進參與者間的團結精神」。他們表示,這套體操通常是團體進行,包括學校上課前和企業開始工作前。

廣播體操最具代表性的動作之一就是簡單地將手臂舉過頭頂、畫個圓圈後放下。賈西亞和米拉利斯說,這動作或許看起來很基本,但在現代生活中,許多人可能好幾天都不會把手臂舉超過耳朵。

瑜伽和太極拳也是日本年長者常做的運動。該書作者表示,如果不喜歡這套體操中的任何一個動作,可自由選擇一個自己喜歡、能讓你動起來的鍛練項目。

影片來源:YouTube/JapanSocietyLondon