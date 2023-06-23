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夏夜悶熱整晚吹風扇？五原因最好不要

編譯周芳苑／即時報導
專家警告，電風扇整晚吹不停壞處一籮筐。(Pexels)
專家警告，電風扇整晚吹不停壞處一籮筐。(Pexels)

夏天入夜燥熱，又濕又黏輾轉難眠，許多人為了以最省錢的方式求得涼爽，一整個晚上吹電風扇，但是專家警告，電風扇整晚吹不停壞處一籮筐，對健康不利、而且有起火釀成災害的風險。

電扇吹不停的種種壞處概述如下：

壞處一：可能釀成火災

消費者安全慈善機構Electrical Safety First指出，整夜吹電風扇等於入睡時床邊有一個電器不停歇運作，萬一電器出問題便可能起火，熟睡中很難驚覺，嚴重時將釀成火災。專家提醒，上床睡覺前務必確保火災警報器正常運作，一旦電器起火馬上警鈴大作，可及早滅火避免災害。

壞處二：可能引發過敏

電風扇吹不停會讓塵蟎、孢子、花粉和其他過敏原隨風起舞、四散紛飛，對花粉症患者非常不利，如果夜間吹電扇時花粉症症狀變得嚴重，務必確保電風扇葉片沒有灰塵，還要確保通風口清潔、風扇正常運作。專家提醒，打開風扇防護罩或清潔風扇葉片前，務必拔下風扇插頭並按照製造商的說明操作，以免清潔過程發生意外。

壞處三：造成鼻塞(congested)

整天開電風扇，可能因為風太大、讓人覺得空氣乾燥。英國床墊專業供應商MattressNextDay執行長暨睡眠專家西利(Martin Seeley)說明，電風扇吹久了會讓鼻子和喉嚨變乾，身體必須產生更多粘液以保持水份不流失，進而衍生各種副作用，包括頭痛、鼻塞，甚至是鼻竇性頭痛，為避免這些副作用，務必確保每天至少喝2公升水。對於因為炎熱而徹夜睡眠品質不佳的人來說，喝足夠的水也大有幫助。

壞處四：導致眼睛乾澀、感到煩燥

乾燥空氣會讓眼睛乾澀，進而感到煩躁，戴隱形眼鏡時情況更糟糕；不過，西利說，購買旋轉式產品有利於空氣循環，可望解決這個問題。

壞處五：造成脖子僵硬、肌肉酸痛

如果本來就有肌肉酸痛的問題，更要避免整晚直接吹電風扇。西利解釋，主要是因為冷空氣集中吹向自己會讓肌肉緊張痙攣，酸痛情況更嚴重；甚至可能在使用電風扇後，脖子變得僵硬，西利建議幾個晚上停用電扇，看看是否有改善。

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