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挑選防曬霜 皮膚科醫師點出6錯誤

記者顏伶如／綜合報導
研究顯示，高防曬系數產品同樣需要經常補擦，尤其是游泳、出汗時。(美聯社)
研究顯示，高防曬系數產品同樣需要經常補擦，尤其是游泳、出汗時。(美聯社)

如果在游泳包裡找到去年沒用完的防曬霜，應該直接扔棄。防曬霜裡的活性化合物可能變質，失去保護效果，把過期的防曬乳液擦在身上，是許多民眾經常犯下的護膚錯誤。

美國每年約有8萬4000人被診斷出患有黑色素瘤(melanoma)，因為這種皮膚癌而死亡的案例每年則有8000多例。另外，美國每年有數百萬個基底細胞癌(BCC)與鱗狀細胞癌(SCC)診斷案例，其中約90%與太陽的紫外線有關。

美國皮膚科學會(AADA)指出，使用防曬霜對於保護皮膚來說扮演重要角色，皮膚科醫師發現民眾最常出現的六種錯誤包括：

一、如果擔心防曬霜裡的外學物質，可以尋找替代選項

研究發現某些化學防曬產品當中的氧苯酮(oxybenzone)可能被吸收進入血液，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已展開安全研究。物理防曬則為替代選項，成份為氧化鋅(zinc oxide)、二氧化鈦(titanium dioxide)，可以隔絕紫外線。

二、防曬霜擦得夠多，與防曬係數(SPF)一樣重要

皮膚科醫師奧耶桑亞(Tola Oyesanya)說，防曬係數30就夠了，與其把焦點放在防曬係數，更應該注意塗抹防曬產品時的用量。

防曬乳液如果只擦臉部，用量約為1茶匙，使用全身加上臉部，則要有1.5盎司。

三、即使高防曬係數產品也不可能撐一整天

高防曬係數產品同樣需要經常補擦，尤其是游泳、出汗時。皮膚科醫師建議每隔兩小時就要補擦，確保皮膚獲得完全保護。

四、陰天也可能曬傷

奧耶桑亞說，不要把防曬產品放在車上，以免高溫導致變質。

五、帽子、衣服、太陽眼鏡都能隔絕陽光

眼睛也可能因為陽光而受損，約翰霍普金斯大學醫師建議民眾要選擇能提供100%紫外線防護的太陽眼鏡。

六、不論膚色、不分年齡的民眾都能因為擦防曬產品而受益

唯一例外是六個月以下初生嬰兒不宜擦防曬乳。

游泳 食品暨藥物管理局 高溫

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