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打點5個地方 讓房子賣更高價

6居家用品多花點錢 長久下來反為你省錢

編譯周靜芝 / 綜合報導
適當控制冷暖氣溫度是節省能源的可靠途徑，做到這點的簡單方法是使用智能可編程自動調溫器。Getty Images
適當控制冷暖氣溫度是節省能源的可靠途徑，做到這點的簡單方法是使用智能可編程自動調溫器。Getty Images

從長遠角度來看，若一個便宜的東西可能會讓你付出更多的代價，那麼它就不能算是便宜，這個道理在居家用品上尤其如此。買便宜貨一時看來很划算，但如果得經常修理或更換，那麼當初省下的錢很快就形同打水漂。

家庭修繕推薦網站Angi的客服主管希克斯（Angie Hicks）說，花大筆錢購買和投資的物品應考量它的耐久性，尤其是牽涉到結構或機械方面，經久耐用是第一原則。以下這六種家居用品，值得多花點錢投資：

1. LED燈泡

雖然LED燈泡的價格比傳統白熾燈泡高400%，但它們很值得多花這筆錢。LED燈泡不僅可以減少90%的耗電量，使用壽命也延長了25倍。希克斯說，雖然為它付出更多，但它的壽命也更長，從長遠看，除了省錢並且更環保。

不過消費者很快就沒有選擇了，美國能源部（DOE）去年發佈一項規定，2023年起禁止生產耗能的光源，此後製造商將只能生產、銷售節能燈泡。

2. 智能溫度控制器

以下為高效節能與非環保產品的價格比較：LED燈泡5至10元、白熾燈泡1至2元；不可編程電子溫控器20至50元、可編程電子溫控器20至150美元；智能溫控器130至300元。

適當控制冷暖氣溫度是節省能源的可靠途徑，做到這點的簡單方法是使用智能可編程自動調溫器，可以遠端遙控家中的溫度；它們的成本比傳統自動調溫器高550%，但省下的能源費，投資很快便可回收。選擇有環保署和能源部「能源之星」（Energy Star）認證的，約可節省8%的能源費用，冬季嚴寒的地帶，省下的費用更可觀。

3. 能源審計（Energy audit）

有裂縫的窗戶、門和通風口，如果不加以檢查，恐會浪費大筆金錢。希克斯說，能源審計是值得的，費用取決於房屋大小和審計水準，約在208到676元間。希克斯說，透過能源審計，可以得到全面的評估，瞭解房子哪裡浪費了能源，查出通風、溫度不一致、加熱和冷卻系統故障以及任何其他能源設備上的缺失。

4. 綠色家電

洗衣機價格低至500元、高至2500元，烘乾機在400到2000元之間；而冰箱價格則在600到2300元之間，價格根據尺寸、輸出和能源效率而不同。但是，多花點錢消耗更少的能源值得嗎？希克斯說，環保智能家電是節能省錢的有效方法，同時友善環境，絕對值得投資。根據能源部的說明，將舊冰箱換成有「能源之星」認證的產品，每年可節省200元電費。

5. 床墊、沙發

良好的睡眠對身體和精神健康很重要，沒有什麼比一張優質床墊更能實現這個目標了。雖然會多花錢，但可以使用很多年。沙發也是一樣，那是全家人放鬆的地方，最好確保它堅固和舒適。

6. 地板

無論喜歡地毯、木頭還是其他類型的地板，都不要省錢，特別是在動線密集的地方；唯一考慮的是要能持久、不必在短時間內修理或更換。希克斯說，如果有小孩和寵物，地板會備受考驗；她建議確保耐用和持久，並能經得起考驗。

希克斯 投資 能源部

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