不停打嗝…佛州25歲護士驚罹3期大腸癌

佛州25歲護士貝莉·麥克布林很長一段時間不停打嗝，經診斷後發現罹患大腸癌，她正在堅強抗癌接受治療。(取自Gofundme網站)

佛羅里達州25歲護士貝莉·麥克布林(Bailey McBreen)很長一段時間不停打嗝，經診斷後發現竟罹患大腸癌，NeedtoKnow網站訪問麥克布林，與讀者分享她的經歷。

2021年麥克布林首先注意到自己每天會打嗝五到十次，此前她很少出現打嗝的情況。

起初她並沒有太在意，然而2022年2月開始，其他症狀開始浮現，包括胃食道逆流、劇烈疼痛、食慾不佳、無法如廁等。

身為護士，麥克布林懷疑自己的症狀是由腸阻塞所引起，她的推測沒有錯，經電腦斷層掃描(CT)後發現，一顆腫瘤 堵住大腸，後來確認為大腸癌第3期。

麥克布林的腫瘤醫師告訴她，過度打嗝並不是大腸癌的典型病徵，但可能是症狀的開始。

根據GoFundMe募資網站獲得的資訊，麥克布林目前正在接受化療，她必須動手術 移除腫瘤、部分結腸以及闌尾，現在她與人分享自身經驗，敦促大家注意身體健康。

那麼，打嗝真的可以視為大腸癌的徵兆嗎？

儘管打嗝可能是大腸癌的一種間接症狀，但專家強調這相當罕見。

普羅維登斯聖約翰健康中心(Providence Saint John’s Health Center)一般外科主任比爾奇克(Anton Bilchik)表示：「大部分確診大腸癌的人出現的症狀很少，打嗝並不是大腸癌的常見症狀。」如果過度打嗝與大腸癌有相關，可能是大腸癌顯現的結果，例如腸子堵塞。

莫菲特癌症 中心胃腸腫瘤學者畢亞奇(Tiago Biachi)則說，如果阻塞持續一段時間，例如腫瘤堵住腸道的情況，可能導致噁心、進食後很快感到飽脹、胃食道逆流、打嗝。

醫師強調，如果腸阻塞是由大腸癌引發，則更有可能出現其他更緊急的症狀。

大腸癌在早期階段可能不會顯現症狀，但若有症狀出現，或發展至較晚的階段，可能的症狀包括：

排便習慣改變

糞便帶血，或表面帶血

腹瀉、便秘、感覺似乎排便不乾淨

持續腹痛或痙攣

原因不明的體重減輕

虛弱或疲勞

在某些情況下，當症狀不明顯時，大腸癌的第一個跡象可能是貧血或紅血球計數低，這是由於失血導致。

由於年輕族群診斷出大腸癌有上升的趨勢，研究人員還發現特定的紅色警訊，可能是早發性大腸癌的指標，包括以下症狀：

腹痛

直腸出血

腹瀉

缺鐵性貧血