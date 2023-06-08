我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／夏天烤肉季來臨 牛排價格可能持續升高

出人意表 最高法院判決阿州選區重畫案 有利黑人選民

不停打嗝…佛州25歲護士驚罹3期大腸癌

編譯徐薏茹／即時報導
佛州25歲護士貝莉·麥克布林很長一段時間不停打嗝，經診斷後發現罹患大腸癌，她正在堅強抗癌接受治療。(取自Gofundme網站)
佛州25歲護士貝莉·麥克布林很長一段時間不停打嗝，經診斷後發現罹患大腸癌，她正在堅強抗癌接受治療。(取自Gofundme網站)

佛羅里達州25歲護士貝莉·麥克布林(Bailey McBreen)很長一段時間不停打嗝，經診斷後發現竟罹患大腸癌，NeedtoKnow網站訪問麥克布林，與讀者分享她的經歷。

2021年麥克布林首先注意到自己每天會打嗝五到十次，此前她很少出現打嗝的情況。

起初她並沒有太在意，然而2022年2月開始，其他症狀開始浮現，包括胃食道逆流、劇烈疼痛、食慾不佳、無法如廁等。

身為護士，麥克布林懷疑自己的症狀是由腸阻塞所引起，她的推測沒有錯，經電腦斷層掃描(CT)後發現，一顆腫瘤堵住大腸，後來確認為大腸癌第3期。

麥克布林的腫瘤醫師告訴她，過度打嗝並不是大腸癌的典型病徵，但可能是症狀的開始。

根據GoFundMe募資網站獲得的資訊，麥克布林目前正在接受化療，她必須動手術移除腫瘤、部分結腸以及闌尾，現在她與人分享自身經驗，敦促大家注意身體健康。

那麼，打嗝真的可以視為大腸癌的徵兆嗎？

儘管打嗝可能是大腸癌的一種間接症狀，但專家強調這相當罕見。

普羅維登斯聖約翰健康中心(Providence Saint John’s Health Center)一般外科主任比爾奇克(Anton Bilchik)表示：「大部分確診大腸癌的人出現的症狀很少，打嗝並不是大腸癌的常見症狀。」如果過度打嗝與大腸癌有相關，可能是大腸癌顯現的結果，例如腸子堵塞。

莫菲特癌症中心胃腸腫瘤學者畢亞奇(Tiago Biachi)則說，如果阻塞持續一段時間，例如腫瘤堵住腸道的情況，可能導致噁心、進食後很快感到飽脹、胃食道逆流、打嗝。

醫師強調，如果腸阻塞是由大腸癌引發，則更有可能出現其他更緊急的症狀。

大腸癌在早期階段可能不會顯現症狀，但若有症狀出現，或發展至較晚的階段，可能的症狀包括：

排便習慣改變

糞便帶血，或表面帶血

腹瀉、便秘、感覺似乎排便不乾淨

持續腹痛或痙攣

原因不明的體重減輕

虛弱或疲勞

在某些情況下，當症狀不明顯時，大腸癌的第一個跡象可能是貧血或紅血球計數低，這是由於失血導致。

由於年輕族群診斷出大腸癌有上升的趨勢，研究人員還發現特定的紅色警訊，可能是早發性大腸癌的指標，包括以下症狀：

腹痛

直腸出血

腹瀉

缺鐵性貧血

腫瘤 手術 癌症

上一則

自信優雅「像剛從哈佛畢業」 6歲女童幼兒園畢業照爆紅

延伸閱讀

長期鬧不合 佛州白女槍殺非裔鄰居遭逮

長期鬧不合 佛州白女槍殺非裔鄰居遭逮
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
加州控佛州 4天2度專機丟包無證客

加州控佛州 4天2度專機丟包無證客
華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使

華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使

熱門新聞

定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)

開定存 5個錯誤害你少賺錢

2023-06-05 11:07
好市多的冷凍食品區就有不少營養師也認可的選擇。Getty Images

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

2023-06-07 11:02
疫情期間乏人問津的郵輪生意，現在再度火紅。圖為嘉年華遊輪Carnival Magic停靠在佛州卡納維爾角。美聯社

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

2023-06-02 12:31
佛羅里達州曾是退休人士居住首選。(路透)

4原因 佛州不再是退休者首選

2023-06-06 12:03
棕色蛋通常賣價會比白色蛋高。(Anna Shvets @Pexels)

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

2023-06-06 11:34
油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜。取自Shutterstock

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

2023-06-02 10:07

超人氣

更多 >
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩