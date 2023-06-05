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全美最宜居的平價城市 北卡這個小鎮奪冠

編譯尤寶琪／即時報導
位於北卡西部的小鎮喜客利(Hickory) 。(Photo by Tai's Captures on Unsplash)
位於北卡西部的小鎮喜客利(Hickory) 。(Photo by Tai's Captures on Unsplash)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)網站2023年全美最宜居之地名單日前出爐，威斯康辛州的綠灣(Green Bay)從去年的第三名晉升到第一。但是在「最宜居的平價之地」項目中，位於北卡西部的小鎮喜客利(Hickory) 奪得第一。

位於藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）腳下、卡托巴郡（Catawba County）內的喜客利，氣候溫和且有宜人的山景，加上便宜的房價和租金，讓喜客利成為退休人士的理想家園，並快速成為年輕專業人士定居首選。城市以往以傢俱、襪子、紡織品著稱，如今則是步入科技與資訊領域，科技巨頭谷歌和蘋果都在這裡開設數據中心。

北卡兩個城市的擴張，有助又名「卡托巴谷」的喜客利-雷諾爾-摩甘頓（Hickory-Lenoir-Morganton）地區成長，一個是往南開車一小時的夏樂（Charlotte），另一個則是以藝術和啤酒聞名、從喜客利往西開車一小時進入山區的阿什維爾（Asheville）。

喜客利同時也名列「美國新聞與世界報導」最宜居之地第25名和最適合退休生活之地第40名。今年稍早，旅遊雜誌「旅遊與休閒」（Travel & Leisure）也把喜客利列為「 最美且最平價的城鎮」。

「美國新聞與世界報導」編彙「最宜居的平價之地」方式，是比較當地生活費用與中位家庭收入，同時也針對各地的商品與服務成本進行比較。

十大「最宜居的平價之地」排名如下：

1. 北卡州喜克利

2. 俄亥俄州楊斯城（Youngstown）

3. 西維吉尼亞州漢廷頓（Huntington）和肯塔基州艾施蘭（Ashland）並列第三

4. 阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）

5. 印第安那州韋恩堡（Fort Wayne）

6. 德州標蒙市（Beaumont）

7. 伊利諾州皮奧里亞（Peoria）

8. 威斯康辛州綠灣市

9. 由愛阿華州達芬波特-貝滕多夫(Davenport-Bettendorf)和伊利諾州莫林-岩石島（Moline-Rock Island）四個市組成的「四城」（Quad Cities）都會區

10. 田納西州諾克斯維爾市（Knoxville）。

北卡 西維吉尼亞州 退休

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