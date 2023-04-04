物價飛漲 房屋裝修如何把錢花在刀口上

由於高房價及待售房屋供應緊繃，比起尋找新屋，現在有更多人選擇整修現有的房屋。取自pexels

即便一開始買的不是待修房屋，許多人仍會在購買新房後整修，Real Estate Witch最近的報告表明，約95%屋主表示計畫在未來五年進行重大的房屋裝修計畫，然而目前只有50%的屋主表示能夠負擔裝修成本。

屋主的支出可能也會超過最初預期，報告發現，過去一年屋主平均支出3890元在翻新與改造上。

某些情況下，屋主或許能在出售房屋時賺回裝修的成本，但並非所有的房屋翻新工程都能得到相同的投資 回報。

根據住房市場研究與分析公司Zonda Media近期公布的「2023年成本與價值」報告，整體上屋主的裝修投資只有60%的回報。

與許多人所想的相反，大部分轉售回報率最高的裝修項目與外觀吸引力(curb appeal，或稱路緣魅力)有關，而不是那些看來厲害的廚房與浴室大改造，

Zonda Media建築產品研究負責人湯瑪拉雷克(Todd Tomalak)說：「你必須拋開所有在HGTV 居家樂活頻道上看到的一切。」

只有少數項目可以獲得100%的投資回報，例如將供熱、通風與空調系統改為電子化，或是更換車庫門、加裝石板、升級為鋼製前門。

Zonda的調查指出，小幅度的廚房裝修如粉刷、安裝防濺牆、防濺板等的確能獲得高回報，但大型的廚房、浴室裝修項目不見得有相同效果。

湯瑪拉雷克指出，由於高房價及待售房屋供應緊繃，比起尋找新屋，現在有更多人選擇整修現有的房屋。

雖然建設與貸款 成本都在上漲，但湯瑪拉雷克表示這十年將會是「房屋整修的黃金年代」。

不過成本仍會是關鍵問題，若聯準會 持續升息，裝修的成本只會愈來愈貴。

理財公司Gen Y Planning執行長索菲亞·貝拉·戴格爾(Sophia Bera Daigle)建議，可以多和房地産代理人討論，探討可以讓房屋增值的特別裝修項目，跳過不必要的整修。

記得任何計畫都要獲取有競爭力的投標，並增加10%資金作為緩衝，因為可能會有額外的花費。

如果計畫籌措整修資金，研究如何取得房產淨值貸款並將利息及每月可能需要繳的費用考慮在內。

戴格爾補充說，推遲大型翻新項目可能更有意義，可以省錢、償還債務，並等待利息下降。